NCV campagne 'Zeker in de Zon' informeert consument over zonnen

Speciaal op Valentijnsdag en in aanloop naar de zomer, lanceert de NCV – de branchevereniging van fabrikanten, importeurs en merkhouders van cosmetica - haar nieuwste uitgave ‘Zeker in de Zon’. Met deze uitgave wil de NCV bijdragen aan de groeiende behoefte van de consument aan informatie over de effecten van (overmatig) zonnen en het beperken van het risico op verbranding, rimpelvorming en de kans op huidkanker.



De fabrikanten van anti-zonnebrandproducten werken continu aan de ontwikkeling van producten die een effectieve bescherming bieden, waarbij hoge factoren steeds populairder worden. Daarnaast werkt de NCV – via deze uitgave en ook via haar website – aan het bewustzijn van de consument over de effecten van zonnebaden en het juiste gebruik van beschermingsproducten.



Ronald van Welie, directeur NCV: ‘’De anti-zonnebrandproducten van nu zijn zeer effectief en voorzien van duidelijke aanwijzingen op het etiket, zoals het regelmatig en voldoende aanbrengen van het anti-zonnebrandproduct. Wij werken daarbij aan het bevorderen van het besef en de verantwoordelijkheid van de consument. Wij zijn ervan overtuigd dat deze uitgave bijdraagt aan de kennis van zonliefhebbers over een verantwoorde manier van zonnen. ’’



Om de kennis van ‘Zeker in de Zon’ zo breed mogelijk uit te dragen, overhandigt de NCV deze nieuwe uitgave - mét een bijpassend speciaal ontworpen NCV-anti-zonnebrandproduct - aan o.m. politici, beleidsmakers en instanties die specifiek raakvlakken hebben met het thema zon, zoals KWF Kankerbestrijding, het RIVM, het Huidfonds en de ANVR.