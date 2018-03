Nieuwe Zijderoute: Onderwijs- en onderzoekssamenwerking China en EU

Utrecht – Op 19 maart organiseren het Utrecht Centre for Global Challenges (UGlobe) van de Universiteit Utrecht en het Leiden Asia Centre (LAC) een seminar over hoger onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Europa en China.



Recente geopolitieke gebeurtenissen in het westen, zoals Brexit en de veranderende houding van de VS ten opzichte van internationale samenwerking, zorgen voor een golf van onzekerheid in het hoger onderwijs, wat betreft internationale samenwerking, de uitwisseling van studenten, onderzoekers en wetenschappelijke kennis. Ondertussen lanceert China nieuwe internationale initiatieven via de Nieuwe Zijderoute, ook wel bekend als het “Belt and Road Initiative”. China probeert zo grote delen van de wereld met elkaar te verbinden, met name over het Euraziatische continent. Dit kan andere voorwaarden betekenen voor samenwerking dan voorheen, ook voor het hoger onderwijs.



Hoe zal de Nieuwe Zijderoute het hoger onderwijs en onderzoek in Europa beïnvloeden? Welke academische uitwisselingen en activiteiten worden ondernomen langs de Nieuwe Zijderoute, wat doen universiteiten, volgens welke voorwaarden vinden deze activiteiten plaats, wie bepalen deze, op basis van welke waarden, en begrijpen we deze waarden überhaupt?



Deze vragen staan centraal tijdens het seminar op 19 maart in Utrecht en zullen worden behandeld worden door experts uit China, de Verenigde Staten en Europa. Met Prof. William Kirby van het Fairbank Centre for Chinese Studies, Harvard University als key note speaker.



Het seminar wordt geleid door Prof. Marijk van der Wende (Universiteit Utrecht), en Prof. Frank Pieke (Universiteit Leiden).