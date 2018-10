Winnaar Nobelprijs voor de Vrede woont in zwaar bewaakt huis in Congo

Met unieke beelden Tineke Ceelen aan de telefoon met Nobelprijswinnaar Mukwege vanmiddag



Tineke Ceelen, directeur St Vluchteling: ‘Ik ben zeer ontroerd’



‘Denis Mukwege is een ongelooflijk dappere man, een held, en mijn grote persoonlijke voorbeeld. Hij zet zich al jarenlang in voor vrouwen en meisjes die op gruwelijke wijze verkracht zijn in Congo, en daarbij vaak ernstig fysiek verminkt geraakt zijn’, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, de organisatie die zich wereldwijd voor vluchtelingen en ontheemden inzet.



Alle hulp onder 1 dak



Dr Mukwege helpt kwetsbare vrouwen en meisjes met medische hersteloperaties, en geeft psychologische en juridische hulp, alles onder 1 dak. Daarnaast reist hij onvermoeibaar de wereld rond om aandacht te vragen voor de situatie waarin zij moeten leven. Daarin schuwt hij niet om daders aan te wijzen, en dat heeft hem tot een zwaar bedreigd man gemaakt. Ceelen: ‘Sinds een aanslag op zijn leven in 2012 woont hij op de compound van zijn ziekenhuis in Bukavu, in Congo, pal aan de grens met Rwanda. Hij kan zijn werk alleen doen met permanente beveiliging’.



Verkrachting als oorlogswapen



Dokter Denis Mukwege is gynaecoloog en oprichter van het Panzi Ziekenhuis in Bukavu. Hij is specialist in de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, een specialisatie waarin hij wereldwijd als expert wordt beschouwd. Gewelddadige verkrachtingen worden in Congo dagelijks ingezet als oorlogswapen. In het Panzi Ziekenhuis werden de afgelopen 15 jaar tienduizenden vrouwen behandeld aan de gevolgen van seksueel geweld.



Dr. Mukwege: ‘Als je zoveel duivels kwaad ziet, als je een baby van een half jaar oud ziet met volledig verminkte geslachtsdelen, vraag je je af wat iemand bezielt die zoiets doet. Maar het is de kracht van die vrouwen die me inspireert, me drijft en mij kracht geeft. Er gebeurt veel slechts, maar die vrouwen belichamen alle schoonheid en liefde van de mens. Die vrouwen zijn sterk. En ik kan me alleen maar inzetten voor hen.



Stichting Vluchteling werkt met Dr Mukwege



Stichting Vluchteling ondersteunt sinds 2010 het werk van de Nobelprijswinnaar, voornamelijk met de financiering van mobiele medische klinieken in de Congolese provincie Zuid-Kivu. Tineke Ceelen: ‘Eindelijk! Hij was al jarenlang genomineerd, dit is meer dan terecht. Ik ben zo ongelooflijk trots.’



Denis Mukwege heeft voor zijn werk al vele onderscheidingen mogen ontvangen. Na het winnen van de Van Heuven Goedhart Penning en de Right Livelihood Award, nominaties voor de Nobelprijs voor de Vrede en benoeming tot Afrikaan van het jaar 2011, de prestigieuze Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, ontvangt hij nu de Nobelprijs. Hiermee wordt Mukwege beloond voor zijn decennialange strijd tegen seksueel geweld.



YouTube link: Telefoongesprek Tineke Ceelen vanmiddag met Nobelprijswinnaar Dr Mukwege





https://www.youtube.com/watch?v=OJgUe466De4&feature=youtu.be