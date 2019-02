Grootste ABBA theatershow doet extra voorstelling in Den Haag

Op veler verzoek doet ABBA Gold - The Concert Show op zondag 12 mei a.s. een extra voorstelling in het World Forum Theater in Den Haag. Naast de reeds aangekondigde avondvoorstelling die dag, is nu een extra matineevoorstelling om 14.00 uur bij Eventim in de voorverkoop gegaan.



ABBA Gold – The Concert Show is een spectaculaire tribute show met alle onvergetelijke songs van Agnetha, Annifrid, Benny en Bjorn.



Speciaal geselecteerde musici en zangers, met toestemming van de originele ABBA-leden, laten alle beroemde songs aan bod komen. Aangevuld met een authentieke unplugged uitvoering van enkele hits. De producent van deze show heeft in overleg met de ABBA-leden de arrangementen zodanig aangevuld dat de prachtige ABBA-muziek veel voller en kleurrijker klinkt dan voorheen.



Het concert van deze groep in de Parijse Olympia maakte zo'n grote indruk dat ABBA deze show verkoos boven vele anderen voor de Europese theaters. Met een prachtige video en lichtshow wordt deze voorstelling compleet gemaakt. In meer dan twintig landen maakt deze indrukwekkende revival furore. Europa, Rusland, Japan, het Midden-Oosten. Overal wordt de show gevraagd.



De ABBA feeling is weer helemaal terug van weggeweest! Geniet van alle grote hits: 'Waterloo', ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’, 'Fernando', 'Voulez vous', 'Super Trouper' en nog veel meer.



Nederlandse showdata winter/voorjaar 2019



26 februari 2019 – Utrecht, TivoliVredenburg 20.00 uur



12 mei 2019 – Den Haag, World Forum Theater 14.00 uur



12 mei 2019 – Den Haag, World Forum Theater 20.00 uur



28 mei 2019 – Eindhoven, Muziekgebouw Eindhoven 20.15 uur



30 mei 2019 – Heerlen, Theater Heerlen 20.00 uur



31 mei 2019 – Uden, Markant 20.30 uur



Website : abbagold-theconcertshow.com