3 op de 4 Nederlanders wil een Samsung QLED gaming monitor

Een Samsung QLED gaming monitor levert daadwerkelijk een betere game ervaring dan een conventioneel beeldscherm, zo blijkt uit onderzoek van online magazine LetsGoDigital.



Praktijktest



Bij het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle heeft in de zomervakantie van 2018 een praktijktest plaatsgevonden waaraan 1200 museumbezoekers hebben deelgenomen.



Bezoekers van Nederlands grootste museum op het gebied van games en computers werden in de gelegenheid gesteld om te gamen op een 32-inch Samsung QLED monitor (model: LU32H850), direct ernaast stond een conventionele 32-inch Philips LED TV (32PHS4112) opgesteld.



Beide beeldschermen waren aangesloten op een Xbox One X spelcomputer, waarop het kleurrijke spel Cash Bandicoot N. Sane Trilogy gespeeld kon worden. Na afloop werd gevraagd een enquête in te vullen, aangaande de beleving van beide type schermen.



Onderzoeksresultaten



Uit het onderzoek is gebleken dat 78% van de geënquêteerden vindt dat de Samsung gaming monitor een betere game ervaring levert. Er is met name een verschil in kleur te herkennen, zo constateerde maar liefst 97% van de participanten. Bijna 80% vond het QLED scherm ook daadwerkelijk scherper ogen.



Verder blijkt uit het onderzoek dat 3 op de 4 geënquêteerden de monitor ook daadwerkelijk thuis wil hebben staan. De belangrijkste reden om toch voor een ander scherm te kiezen is simpelweg de prijs. De gaming monitor van Samsung was dan ook bijna 2,5x zo duur als de LED TV.



Benieuwd naar het volledige onderzoek? Bekijk onderstaande URL voor alle details



https://nl.letsgodigital.org/monitoren/samsung-qled-gaming-monitor-test/