Schoonmaakmerk Leifheit rapporteert omzetgroei van 43% in Nederland

Terwijl de Nederlandse schoonmaakmarkt jarenlang stabiel was, rapporteert het beursgenoteerde Leifheit in het eerste kwartaal van dit jaar een aanzienlijke groei. Dankzij een focus op een intensieve mediacampagne voor haar nieuwe Profi-vloerwisser wist het merk in Nederland een omzetgroei van 43% te realiseren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Xavier Swinnen, Regional Director Western Europe bij Leifheit, verklaart: “Sinds september vorig jaar investeren we in Nederland in een tv-campagne over de toegevoegde waarden van de Profi-vloerwisser: hoge reinigingsprestaties, handig en duurzaam. De vraag van de consument is enorm gestegen.”



Dit is voor Leifheit een eerste stap naar een nieuwe langetermijnstrategie om de consumentencampagnes te gaan intensiveren. “We gaan in 2020 door met een massale tv-campagne met de Profi-vloerwisser maar ook met het Pegasus-droogrek. De mediacampagne voor 2021 is al gepland. Die zal gaan over de gloednieuwe vloerwisser die in de loop van komende weken gelanceerd wordt”, aldus Xavier Swinnen.



Uit tests blijkt dat de Profi-vloerwisser tot maar liefst 99%* van de bacteriën en virussen verwijdert. De Profi-vloerwisser draagt dus ook bij tot het reinigen van woningen in de bescherming tegen het coronavirus.



Over Leifheit Al meer dan 60 jaar is de Leifheit Groep een toonaangevende leverancier van huishoudelijke producten in Europa op het gebied van reiniging, wasverzorging, keukengerei en welzijn. Met de merken Leifheit en Soehnle biedt de groep hoogwaardige en innovatieve producten met uitstekende prestaties en een functioneel design. Het Leifheit-assortiment wordt wereldwijd verkocht in meer dan 80 landen. In Nederland zijn de Leifheit-producten verkrijgbaar bij Big Bazar, Blokker, Bol.com, Deen, FonQ, Hornbach, Jan Linders, Lidl en Makro.



* Gestest op gemodificeerd Vaccinia-Ankara virus en op Staphylococcus aureus bacterie met Leifheit Profi Micro Duo wisserafdekking en Leifheit Power Cleaner (25 ml op 5 l water, watertemperatuur 60° C).