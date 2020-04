VEH: Huiseigenaren stellen verduurzamen woning uit



Amersfoort, 9 april 2020 – Huiseigenaren wachten door de coronacrisis met het verduurzamen van hun woning. Voor de crisis wilde 27% van de huiseigenaren hun woning verduurzamen, nu is 16% dat nog van plan. Bijna driekwart van de huiseigenaren die zijn verduurzamingsplannen nu uitstelt, zegt dat hij zijn huis na de coronacrisis alsnog wil verduurzamen. Dit blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1.145 huiseigenaren.



Er zijn drie belangrijke redenen waarom huiseigenaren het verduurzamen nu uitstellen. De respondenten willen de gevolgen van de coronacrisis afwachten en geld achter de hand houden, voordat ze hun woning verduurzamen. Ook willen ze nu geen mensen over de vloer.



Uitstel, geen afstel



De coronacrisis zorgt dat men bewuster naar uitgaven kijkt. Dat betekent aan de ene kant dat 1 op de 10 huiseigenaren de verduurzamingsplannen nu uitstelt. Maar voor driekwart van die huiseigenaren betekent uitstel geen afstel. Ook kijkt bijna 30% van alle eigen woningbezitters op dit moment kritisch naar zijn eigen energieverbruik en mogelijkheden om te besparen op energielasten, bijvoorbeeld door over te stappen naar een goedkoper energiecontract.



Vereniging Eigen Huis peilt tijdens de coronacrisis geregeld de stemming onder huiseigenaren over de woningmarkt en belangrijke thema’s als verduurzaming.