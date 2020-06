Yalp roept op tot meer openbare sportplekken

Als er iets de afgelopen maanden duidelijk is geworden, is het wel het belang van onze openbare ruimte als het gaat om sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen. Buiten trainen is enorm populair geworden, mede omdat buiten sporten op dit moment veiliger voelt als het gaat om besmettingsrisico.



Het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen groeide de afgelopen tijd zo snel dat op sommige plekken de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus niet nageleefd konden worden. Veel gave bootcamp, fitness en calisthenicsplekken werden begrijpelijkerwijs tijdelijk afgesloten. Deze plekken die juist in het leven zijn geroepen om mensen actief, fit en gezond te houden gingen ten onder aan hun eigen succes.



Bij Yalp vinden we dat jammer! Onze missie is om jongeren én ouderen uit te dagen om te bewegen, te spelen en te sporten waarbij het vooral draait om PLEZIER maken. We roepen dan ook alle inwoners van Nederland op om bij hun gemeente te vragen naar meer openbare sportplekken.



Om snel meer openbare sportplekken te creëren, heeft Yalp het Workout Cycle 1.5 concept bedacht: een outdoor sportplek die ervoor zorgt dat er altijd buiten doorgetraind kan worden. Het is laagdrempelig maar biedt ook voldoende uitdaging voor getrainde sporters. Dit concept richt zich niet alleen op calisthenics atleten of bootcampers maar ook op mensen die in de sportschool trainen volgens bijvoorbeeld het ‘Milon circle’ principe. Slim en efficiënt trainen in de openbare ruimte voor iedereen! De Workout Cycle kan naar eigen wens worden ingericht met producten uit de productranges ‘Yalp Bootcamp en calisthenics’ en ‘Yalp Outdoor Fitness’. Belangrijk is dat ieder station een andere spiergroep activeert, zodat je na afronding van alle 6 workout stations een complete full-body workout hebt gedaan:



· Station 1: Sprongboxen



· Station 2: Barbell station voor bijvoorbeeld squads, deadlifts en overhead press



· Station 3: Chest workout



· Station 4: Back workout



· Station 5: Dip bars



· Station 6: Pull-up bars - met ringen



Hoe werkt het? Na de warming-up begin je je workout bij station 1 en iedere keer schuif je één station op tot en met station 6. Ieder station spreekt een andere spiergroep en beweging aan en de intensiteit van de workout wordt steeds hoger. Na afronding van alle 6 workout stations heb je een complete full-body workout gedaan. Eventueel kun je nóg een ronde doen.



Een informatiebord helpt de sporters met de spelregels. Als iedere sporter 1-5 minuten per station gebruikt is een goede roulatie mogelijk.



De Yalp Workout Cycle 1.5 is een outdoor sportplek waarbij rekening wordt gehouden met social distancing. Zodat iedereen fit en gezond kan blijven, zelfs wanneer afstand houden een verplichting is.



Meer informatie op de website: https://www.yalp.nl/workout-cycle



Link video:







