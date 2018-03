CDA: “Kabinet investeer nu in lokale omroep”

Het kabinet moet in het belang van de democratie nu investeren in de lokale omroep. Als het te lang wacht gaan de goede initiatieven die er nu al zijn onderuit. Dat stelt het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep NLPO. Het pleidooi van Sybrand Buma voor meer geld voor lokale journalisten is bij de NLPO met enthousiasme ontvangen. In WNL op Zondag stelde de CDA-leider dat de lokale democratie onder grote druk staat. “Dat is een groot risico voor de democratie”, aldus Buma.



“Er is een budget van 17 miljoen euro dat al jaren niet wordt gebruikt”, zegt de CDA-leider. Hij wil dat dit geld gebruikt wordt voor lokale journalisten. Volgens Buma zijn lokale media van groot belang om de toenemende ondermijning in gemeenten tegen te gaan. “Vroeger reden de lokale journalisten nog op hun fietsje door de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat in gemeenten van minder dan 50.000 inwoners geen media meer bestaat. Terwijl juist die lokale journalisten kunnen controleren of de gemeenteraad deugt.”



De lokale omroepen hebben enkele jaren geleden de professionalisering tot speerpunt gemaakt. Vorig jaar heeft de NLPO bij de Tweede Kamer een plan gepresenteerd waar streekvorming onderdeel van uit maakt. De lokale omroepen kunnen een landelijk dekkend netwerk neerzetten waar professionele journalistiek de basis. “Probleem is wel dat er op dit moment onvoldoende geld beschikbaar is om die noodzakelijke ambitie handen en voeten te geven”, zo stelt directeur Marc Visch van de NLPO. Door nu te investeren kan er ook serieus werk worden gemaakt van samenwerking met regionale en landelijke omroepen.



Het idee dat door sommigen geopperd wordt dat de regionale omroepen de lokaal journalistieke taak moeten uitvoeren wijst de NLPO van de hand. “Samenwerking is heel belangrijk, maar wel ieder met zijn eigen rol en taak”, aldus Visch. “Er is ook niemand die serieus stelt dat de provincies de taken van de gemeentebesturen er wel even bij kunnen doen. Lokale journalistiek en regionale journalistiek versterken elkaar maar zijn niet uitwisselbaar.”



In het Regeerakkoord schrijft het kabinet dat het zich gaat beraden over de wijze van organiseren en financieren van de streekomroep. Maar daar is geen geld aan gekoppeld. “Het is heel fijn dat het CDA zich nu onomwonden uitspreekt voor de lokale omroep en ook uitspreekt dat het beschikbare bedrag van 17 miljoen euro daaraan besteed moet worden”, zo zegt Marc Visch van de NLPO. “Het is twee voor 12 voor de lokale omroep, dus deze ondersteuning komt echt als geroepen.”



Ook andere partijen in de Tweede Kamer hebben zich sympathiek uitgelaten over de plannen van de NLPO. De brancheorganisatie hoopt dat minister Slob van Media op heel korte termijn met een concreet voorstel komt.