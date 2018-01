TVM pleit voor waarschuwingen in het Engels bij extreem weer

Hoogeveen, 18 januari 2018



De zware storm heeft donderdag voor veel problemen op de Nederlandse wegen gezorgd. Voor vier uur ‘s middags waren al tientallen aanhangers en trucks omgewaaid vanwege de zware windstoten met een snelheid tot 130 kilometer per uur.



Ook bij Transportverzekeraar TVM kwamen bij de eigen alarmcentrale TVM assistance aanzienlijk meer schademeldingen dan gebruikelijk binnen. TVM bevestigt dat het bij een groot deel van de incidenten met vrachtwagens ging om buitenlandse chauffeurs, die onvoldoende op de hoogte waren van de omstandigheden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers al de gehele dag dringend om niet de weg op te gaan in de provincies waar het KNMI code rood had afgekondigd.



In het kader van preventie zou TVM graag zien dat waarschuwingen van Rijkswaterstaat voor extreem weer, zoals bij storm en gladheid, voortaan ook in de Engelse taal verspreid worden, bijvoorbeeld via de matrixborden boven de snelwegen. ,,Op deze manier worden ook de internationale chauffeurs beter bereikt en doordrongen van de ernst van de situatie”, reageert Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen.



Overigens lanceerde TVM vorig najaar ter bevordering van de verkeersveiligheid al de zogenoemde Safety Deal ‘Vertrouwen op veiligheid’, in samenwerking met een aantal grote vervoerders en drogisterijketen Kruidvat. Het betreft een lijst met bindende afspraken die moeten bijdragen aan meer veiligheid in retail-transport.



Arjan Bos: ,,Er zit soms een natuurlijke spanning tussen de opdrachtgever die snel geleverd wil hebben en de chauffeur die met praktische problemen te maken heeft, bijvoorbeeld bij code rood. Wanneer een chauffeur aangeeft dat het niet verantwoord is om de weg op te gaan, moet dat door de transportondernemers en verladers gesteund worden. Dat is een van de wezenlijke aspecten in deze Safety Deal. Ik ben er voorstander van als er de komende jaren meer van dit soort afspraken komen tussen partijen in de transportsector. Ook deze Safety Deal draagt absoluut bij tot minder ongevallen en dus tot minder schade.”