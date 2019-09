D-reizen: Thomas Cook/ Neckermann-reizigers kunnen herboeken via het reisbureau

Reizigers die een Thomas Cook & Neckermann reis hebben geboekt, kunnen hun reis herboeken bij het reisbureau. D-reizen en VakantieXperts maken hier reizigers op attent, na het verschijnen van het bericht in de media dat reisorganisatie Thomas Cook alle activiteiten per direct staakt. Voor het herboeken is het belangrijk dat men naar een van de fysieke reisbureaus komt.



Fysiek reisbureau

Danja Lekkerkerk, woordvoerder van D-reizen en VakantieXperts licht toe: “Wij voelen mee met de reizigers die gedupeerd zijn en vinden het belangrijk hen hierover snel en duidelijk te informeren. Wij nemen contact op met reizigers – op volgorde van vertrek - die via één van onze reisbureaus een Thomas Cook reis hebben geboekt. De reizigers die rechtstreeks een Neckermann-pakketreis hebben geboekt, zijn gedekt via de garanties van SGR. Zij kunnen hun reis herboeken bij het reisbureau; belangrijk is wel dat dit een fysiek reisbureau is. Voor het herboeken zijn namelijk de boekingsbevestiging, het betalingsbewijs en een identiteitsbewijs nodig. Onze reisagenten van de 450 reisbureaus in het land – van zowel D-reizen als VakantieXperts - zitten klaar om de reizigers op een goede manier verder te helpen.”



Over D-reizen en VakantieXperts

D-reizen en VakantieXperts vormen samen de D-rt Groep. Klanten kunnen bij D-reizen en VakantieXperts terecht voor service & boekingen in 450 reisbureaus, via het gezamenlijke Customer Contact Center in Breda en via de websites D-reizen.nl en VX.nl. Het hoofdkantoor staat in Hoofddorp.



Meer informatie

https://www.sgr.nl/

Customer Care Center D-reizen en VakantieXperts: 088-5554999



Let op: dit geldt alleen voor boekingen via Neckermann.nl die niet bij Expedia* zijn ondergebracht.