OnderhoudNL en Wiltec verspreiden 2.000 sets Arbo-app handschoenen

OnderhoudNL heeft samen met haar partner Wiltec, specialist op het gebied van veiligheid op de werkvloer, maar liefst tweeduizend startpakketten verspreid met handschoenen zoals die in de onlangs geïntroduceerde Arbo-app van OnderhoudNL zijn opgenomen.



Wettelijke richtlijnen



De Arbo-app is het gevolg van de samenwerking met Inspectie SZW inzake het juiste gebruik van handschoenen. Vorig jaar kregen bedrijven bij controle een boete in het vooruitzicht gesteld, vanwege het gebruik van de verkeerde handschoenen bij bepaalde werkzaamheden. Met het gebruik van de Arbo-app is men ervan verzekerd dat de juiste handschoenen worden gekozen die voldoen aan de gestelde wettelijke richtlijnen om veilig te werken!



Hét hulpmiddel



De Arbo-app is onlangs ontwikkeld in overleg met Inspectie SZW en wordt daarmee ook hét hulpmiddel bij de handhaving. De Arbo-app bevat nu nog alleen informatie over het kunnen bepalen van de juiste handschoenen per situatie. Hierna zal de app verder gevuld worden met informatie over het juiste gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen.



Speciale startpakket



Op dit moment is via de Arbo-app het speciale startpakket te bestellen met daarin vier soorten handschoenen. Op korte termijn wordt ook de mogelijkheid geboden om individuele soorten handschoenen, en andere PBM’s, te bestellen.



Onderzoek



Voor de handbescherming heeft het onafhankelijk bureau van arbeidshygiënisten Auxillium het onderzoek uitgevoerd naar de verschillende werkzaamheden van de schilder en de daarbij behorende blootstellingen aan de huid. Dit onderzoek heeft vervolgens geleid tot dit duidelijke overzicht voor schilders, bij welke werkzaamheden welk type handschoenen gebruikt moeten worden.



De Arbo-app is beschikbaar op : www.onderhoudnl.nl/arbo-app