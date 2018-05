Uitnodiging voor de pers: Presentatie musical The Addams Family

Het is de grootste reizende musical van het nieuwe seizoen. Vanaf 28 november gaat The Addams Family op tournee langs negen theaters in Nederland. Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp, Tony Neef en Marjolein Teepen spelen hoofdrollen in deze nieuwe mega productie die door TEC Entertainment i.s.m. de Theater Alliantie op de markt gebracht wordt. Op donderdag 17 mei vindt vanaf 11.00 uur de perspresentatie van The Addams Family plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De volledige cast en het creative team zijn daarbij aanwezig. Daarnaast wordt een exclusief voorproefje geboden van de voorstelling. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom om van deze gelegenheid verslag te doen.



Broadway hit musical The Addams Family wordt dit jaar in een volledig Nederlandse versie op de markt gebracht door het in Haarlem gevestigde bedrijf TEC Entertainment. Het is de grootste reizende musical die in Nederland te zien is. The Addams Family bestaat uit een absolute sterrencast en is gecreëerd door een ongeëvenaard creative team. Jon van Eerd tekent voor de Nederlandse bewerking en Paul Eenens (bekend van Was Getekend Annie M.G. Schmidt & Ciske de Rat) is regisseur van deze komische musical vol macabere, zwarte humor. De cast bestaat naast Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp, Tony Neef en Marjolein Teepen uit o.a. Irene Kuiper, Myléne d’Anjou, Dick Cohen, Terence van der Loo, Martijn Vogel en Raymond Paardekoper. Alle acteurs zijn bij de presentatie – die wordt gepresenteerd door Frits Sissing - aanwezig en er wordt een nummer uit de voorstelling live gezongen. Niet alleen de acteurs en het creative team maken The Addams Family bijzonder. Dat geldt ook voor de toegepaste special effects en het zeer geavanceerde decor. Alles is uit de kast gehaald om van deze musical een overweldigende ervaring te maken die onvergelijkbaar is met andere voorstellingen in dit genre.The Addams Family is in alle opzichten – van de titel tot de cast, creatives en de gebruikte techniek – een spraakmakende voorstelling. Tijdens de perspresentatie op 17 mei in Rotterdam vertellen wij er graag meer over.