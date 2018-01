GfK: Omzetgroei van 3,2% voor supermarkten in 2017

Amstelveen, 4 januari 2018 – De supermarktomzet is in 2017 gestegen met 3,2% naar € 35,58 miljard (€ 34,49 miljard in 2016). Mede door het toenemende belang voor online winkelen werd er in 2017 per kassabon 6,3% meer afgerekend (€ 22,53 in 2016 en € 23,91 in 2017). Het aantal uitgegeven kassabonnen 2017 daalde met 2,9%. De online omzet steeg in 2017 met 48% (t/m week 48). De online supermarktomzet was bijna € 1,1 miljard in 2017.



Kijken we naar de maand december van 2017 (week 49 t/m 52), dan zien we een stijging van de supermarktomzet met 6,9%.



In de Kerst en Oud & Nieuw weken 51 en 52 steeg de gemiddelde weekomzet met 6,4% naar € 804 miljoen. Dit lag hoger dan de prognose van € 779 miljoen. De Kerstweek 51 in 2017 scoorde de hoogste weekomzet ooit met € 961 miljoen, dit is 8,2% hoger dan de Kerstweek vorig jaar.



Voor 2018 wordt een omzetgroei voor de supermarkten van 3% verwacht. De prognose is dat de omzet in de fysieke supermarkt met 2% zal stijgen en de online supermarktomzet met 30%. Circa 3,8% van de totale supermarktomzet in 2018 zal van online komen (3% in 2017).