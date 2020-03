OU biedt docenten gratis online colleges over digitale didactiek

Voor alle onderwijsinstellingen die vanwege de coronacrisis nu onderwijs online willen geven, biedt online-onderwijsexpert Open Universiteit live virtuele colleges aan over digitale didactiek. Vandaag, 17 maart 2020, start daartoe een serie live online colleges van de onderwijsexperts van de Open Universiteit over digitale didactiek. Vragen stellen tijdens de colleges is mogelijk en achteraf kunnen ze worden teruggekeken. Het eerste live college is vanavond, dinsdag 17 maart, om 19.00 uur. Vandaag gaat ook de webpage www.ou.nl/ddguide in de lucht met richtlijnen en adviezen voor docenten over digitale didactiek.



Website over digitale didactiek



De Open Universiteit (OU) wil graag docenten van andere onderwijsinstellingen helpen bij het online brengen van hun onderwijs tijdens de coronacrisis. Daartoe lanceert zij de webpagina www.ou.nl/ddguide over online didactiek. De website is nog in opbouw. Veel kennis die de OU heeft op het gebied van online onderwijs, zal daar bijeen gebracht worden. Denk aan (wetenschappelijk onderbouwde) adviezen voor docenten van allerlei onderwijsniveaus die hun onderwijs online willen brengen, maar vooral praktische tips & tricks.



Live online colleges



In de serie online colleges geven onderwijsexperts een toelichting op diverse onderwerpen en kunnen docenten en andere geïnteresseerden vragen stellen. De opnames kunnen achteraf ook worden teruggekeken via de webpage www.ou.nl/ddguide.



Start live colleges 17 maart



Het eerste live online college vindt plaats op 17 maart 2020 van 19.00 tot 20.00 uur. Onderwerp is activerend online onderwijs waarbij centraal staat hoe je de aandacht online kunt vasthouden. De sessies zijn het best te volgen via de browsers Chrome en Firefox. Voor het optimaal volgen van de sessies wordt gebruik van een headset of oortjes geadviseerd.



Onderwijsexperts



Het online college van 17 maart 2020 wordt verzorgd door onderwijsexperts dr. Gino Camp en Tamara van Driel.



• Gino Camp is onderwijskundige bij de OU en onderzoeker op het terrein van effectieve leerstrategieën en hun toepassing in de praktijk. Recent ontwikkelde hij met een Comenius fellowship een tool voor adaptieve formatieve toetsing in online onderwijs.



• Tamara van Driel is onderwijskundige bij de OU en houdt zich voornamelijk bezig met docentprofessionalisering en de didactische ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van cursussen voor de faculteit Rechtswetenschappen van de OU.



Moderatoren bij elke virtuele klas zijn dr. Marjan Nijkamp, universitair docent Gezondheidspsychologie, en drs. Iwan Wopereis, onderwijskundige bij het Expertisecentrum onderwijs (ECO) van de OU.



Geplande volgende online colleges



• Op 18 maart 2020 van 19.00 – 20.00 uur: Digitaal lesmateriaal maken, door dr. Eric Kluijfhout, hoofd advisering, training en productie bij het ECO van de OU, en drs. Willeke Kerstjens, onderwijskundige bij ECO .



• Op 19 maart 2020 van 19.00 – 20.00 uur: Begeleiden in online omgevingen, door drs. Wilfred Rubens, business developer en projectleider bij de OU en drs. Iwan Wopereis, als onderwijskundige verbonden aan ECO.