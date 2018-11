Bouwstart tijdelijke Vomar Voordeelmarkt in Badhoevedorp

1 november 2018 – Aan de Sloterweg in Badhoevedorp is begonnen met de bouw van een tijdelijke Vomar Voordeelmarkt. Die wordt gehuisvest in een winkel van circa 1575 vierkante meter. Op het bouwterrein aan de Sloterweg hebben de afgelopen maanden een bodemsanering en grondwerkzaamheden plaatsgevonden. Die zijn nu afgerond. Met het oog op de veiligheid en om eventuele overlast te beperken gaat de winkel pas open nadat de huidige Vomar Voordeelmarkt is gesloopt. Naar verwachting kan men vanaf 30 januari 2019 in de tijdelijke winkel terecht. De opening staat gepland voor die datum.



De huidige Vomar Voordeelmarkt voldoet niet meer aan de behoefte van de klant en past ook niet meer in de nieuwe formule van Vomar Voordeelmarkt. Daarom is besloten tot sloop en de bouw van een van alle gemakken voorziene tijdelijke winkel bij de huidige locatie.



In Badhoevedorp ontstaat door de omlegging van de A9 (die het dorp vroeger doorsneed) een geheel nieuw centrumgebied. Daar wil Vomar Voordeelmarkt ook deel van uit maken. Omdat die ontwikkeling naar verwachting nog een aantal jaren vergt, is besloten een tijdelijke winkel aan de Sloterweg te realiseren. Daarmee kan een periode van vijf tot maximaal tien jaar worden overbrugd en blijft Vomar Voordeelmarkt met een goed bereikbare winkel (voorzien van gratis parkeerplaatsen) in de buurt aanwezig.



De bouw van de tijdelijke Vomar Voordeelmarkt wordt gerealiseerd door aannemer Regiobouw uit Haarlemmermeer. Afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden zou de sloop van de huidige Vomar Voordeelmarkt halverwege januari 2019 een feit moeten zijn. Kort daarna volgt de opening van de tijdelijke winkel.