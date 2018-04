Clifford Chance benoemt Marian Scheele en Robert Smits co-leads Funds

Internationaal advocatenkantoor Clifford Chance benoemt per 1 mei 2018 Marian Scheele en Robert Smits tot co-leads van de Amsterdamse Funds & Investment Management Group. Scheele is sinds 2012 en Smits sinds 1999 aan Clifford Chance verbonden.



Het kernteam van senior advocaten van de Amsterdamse Funds & Investment Management Group bestaat naast Scheele en Smits uit Pieter van Welzen, Michiel Sunderman, Mark Jan Arends, Pascal Borsjé, Tjerk de Jonge en Moussa Louizi. De Group heeft een tier 1 ranking in de directories van Chambers en IFLR en is onderdeel van Clifford Chance's toonaangevende Global Funds Group waarbinnen de Amsterdamse advocaten, fiscalisten en het notariaat nauw samenwerken met andere Clifford Chance-kantoren in onder meer Londen, Luxemburg en de VS.



De Amsterdamse Funds & Investment Management Group richt zich onder meer op fund structuring & formation, fund M&A en fund reviews, custody en overige advisering over juridische-, toezicht- en fiscale vraagstukken betreffende funds en investment management. Tot de cliënten behoren Nederlandse en internationale fund managers, fund custodians/depositaries, investment managers, banken, pensioenfondsen, verzekeraars, family offices en andere financiële instellingen.