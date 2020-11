Europarlement geeft groen licht voor kreeftendeal met VS

Het Europees Parlement is akkoord met een deal tussen de EU en de Verenigde Staten over de export van kreeft. Europese tarieven op Amerikaanse kreeften worden afgeschaft in ruil voor het opheffen van Amerikaanse tarieven op Europese producten. De invoerrechten op export ter waarde van 168 miljoen euro komen te vervallen. Met dit akkoord hoopt het Europarlement dat de trans-Atlantische betrekkingen zullen verbeteren en er meer samenwerking met de VS zal komen.



In ruil voor het afschaffen van douanerechten op levende en bevroren kreeften uit Amerika krijgt de EU belastingvrijstelling van gelijke economische waarde voor eigen producten. Het gaat onder andere om aanstekers, soorten glaswerk en kant-en-klaarmaaltijden. Dit is de eerste onderhandelde tariefverlaging tussen de EU en de VS in meer dan twintig jaar. Het akkoord is van toepassing op alle WTO-handelspartners. De meerderheid van het Europarlement steunt het akkoord, dat de ‘basis voor hernieuwd constructieve trans-Atlantisch engagement’ wordt genoemd.



In een resolutie werd het akkoord aangenomen dat ervoor zorgt dat kreeften uit Amerika onbelemmerd naar Europa kunnen worden verhandeld. Wel zijn de EU en Amerika nog verwikkeld zijn in een onopgelost geschil over Amerikaanse tarieven uit juni 2018 op Europees staal, aluminium en landbouwproducten. Deze handelsbarrière werd toen eenzijdig opgeworpen door de Amerikaanse president Donald Trump.



Tijdens het debat in het Europarlement over de kreeftendeal was Liesje Schreinemacher (VVD) een van de deelnemers. Zij is lid van de commissie Internationale handel. ‘Deze handelsafspraken zijn een positieve stap in de richting van nauwere samenwerking tussen de EU en de VS. We staan wereldwijd voor grote uitdagingen en economisch zware tijden. Het is in het belang van onze burgers en bedrijven dat we weer gaan samenwerken en elkaar versterken,’ aldus Schreinemacher, die vergaderde vanuit Den Haag. Vanwege corona werd er een zogenoemde hybride vergadering gehouden waarbij deelnemers niet allemaal in het Europees Parlement in Brussel hoefden te zijn.



Europarlementariër Schreinemacher hoopt ook dat de onlangs tot president gekozen Joe Biden ‘de ambitie deelt’ om tot meer samenwerking te komen. De Democraat treedt op 20 januari volgend jaar aan als de 46ste president van de Verenigde Staten. Hij lost dan president Trump af.