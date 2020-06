Nacht van de vluchteling kende vanwege corona bijzondere editie 

De elfde editie van de Nacht van de Vluchteling was dit jaar anders dan anders.



Waar in de afgelopen jaren duizenden deelnemers in het holst van de nacht 40 kilometer wandelden om aandacht te vragen voor het lot van vluchtelingen, was er nu een app en een livestream. Vanwege corona geen groot wandelevenement dus, maar toch was er die kenmerkende saamhorigheid.



Duizenden mensen zetten hun beste beentje voor en liepen met elkaar in de afgelopen weken meer dan 100.000 kilometer en wierven sponsoren. De afsluiting was te volgen via een livestream op wereldvluchtelingendag 20 juni. In de 10 steden van de Nacht van de Vluchteling stonden om 22:00 uur 10 ambassadeurs klaar om het startschot te geven voor de laatste kilometers. De techniek van de livestream haperde, maar deze bijzondere afsluiting liet wel zien hoeveel betrokkenheid er bij het lot van vluchtelingen is. Een nieuw triest record van 79,5 miljoen mensen is gedwongen op de vlucht voor oorlog en conflict. Dit is meer dan 1% van alle mensen ter wereld.



Minister Kaag, verwoorde het treffend vanuit Den Haag: "Geweldig dat jullie ook vandaag en vannacht weer lopen, ondanks alle ellende in de eigen omgeving. Met z'n allen samen. En samen betekent niet alleen hier in de eigen straat. De meest kwetsbaren zijn ook juist de vluchtelingen. Dus ga er voor, we zijn allen mens."



Het tot nu toe opgehaalde bedrag van €240.000 zet Stichting Vluchteling direct om in concrete levensreddende noodhulp aan vluchtelingen. Medicatie, voedsel en onderdak. Vanwege de dreiging van corona is deze hulp harder nodig dan ooit.



“Het was een bijzondere editie van de Nacht van de Vluchteling waarin een groot aantal mensen, zowel deelnemers als ambassadeurs, minister Kaag en het team van Stichting Vluchteling de schouders er onder hebben gezet. We hebben met elkaar laten zien dat we ook in donkere tijden hier, licht kunnen brengen daar. En dat is keihard nodig, juist nu.” Aldus Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling