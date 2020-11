Voortzetten zwemlessen Zwembad ’T Gooische Bad Hilversum ondanks maatregelen

Tijdens de intelligente Lock down van 15 maart tot 11 mei is het gehele land nagenoeg tot stilstand gekomen. Letterlijk en figuurlijk. Ook op sportief vlak is toen alles stil gelegd. Nu medio november wordt er opgeroepen om kinderen sportief te laten blijven en de kinderen naar school te laten gaan terwijl er meerdere “begrijpelijke” bedrijfstakken gesloten worden. Op de persconferentie van 3 november werd hier ook nog toe op geroepen. Toen kwam de mededeling “zwembaden dicht”. Naast dat dit een sportonderdeel is voor heel veel doelgroepen, er al meerdere malen is aangetoond dat dit hygiënischer is dan bijvoorbeeld een gymzaal, werd deze zonder pardon genoemd. Enige uitzondering op de regel waren de zwemlessen. Het hoe en wat stond hier verder niet vernoemd maar dat zou naar boven komen in de noodverordening.



Gistermiddag 4 november tot 16:15 stond het nog vermeld op de rijksoverheid alleen gonsde er van allerlei geruchten rond. Wat was er aan de hand? Het betrof een “foutje” en “miscommunicatie” dat zwemlessen hierbij als uitzondering vermeld stonden. Dus moesten alle zwemlessen per direct in ieder geval voor twee weken worden opgeschort.



Hier gaan wij niet mee akkoord. Je kan niet volwassenen naar de sportschool en sauna laten gaan, kinderen naar school en sport laten gaan maar kinderen van 3,5 tot 7 niet naar zwemles laten gaan.



Naast dat zwemles onderwijs en het ondergeschoven kindje is van primair basisonderwijs, hebben wij het hier ook over veiligheid. Begin dit jaar werd een paar weken genoemd en dit werden een paar maanden. De achteruitgang van kinderen was extreem te noemen. De verdrinkingsgraad had de potentie hoger te liggen doordat het niveau bij kinderen die op zwemles zaten naar beneden was gekelderd.



Zwemles, basis behoefte voor kinderen. Deze is door neus en lippen door voor in ieder geval twee weken stil gelegd. Naast begrip voor veel van de regels en maatregelen die genomen worden is er geen geloof in het feit dat dit bij twee weken blijft. De horeca zou begin dit jaar drie weken dichtgaan en het werd drie maanden. Half mei toen de zwembaden weer mochten opstarten is heel lesgevend Nederland vol voor de lessen gegaan. Binnen enige maanden was overal de achterstand weggewerkt en waren kinderen weer op niveau. Wederom weken of maanden geen zwemles betekent voor de meeste kinderen zes maanden terugval in het leerproces. Met oog op de aankomende zomermaanden waar velen de vakantie in eigen stad, dorp of eigen land zullen vieren geeft dit een potentieel gevaar voor de veiligheid van kinderen. In een waterrijkland als Nederland, is het volgens de overheid zelf, van “primair belang” dat kinderen leren zwemmen. In verband met dit belang wordt schoolzwemmen ook van overheidswege bevorderd. Volgens de rijksoverheid valt (als die als zodanig aangeboden wordt) schoolzwemmen rechtstreekst onder het primair basisonderwijs; kinderen zijn in dat geval verplicht daar aan deel te nemen (zie



https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/moet-mijn-kind-deelnemen-aan-onderwijsactiviteiten-zoals-schoolzwemmen-en-schoolreisjes).



Nu op 21 april 2020 besloten is met ingang van 11 mei 2020 een opstart te maken met het basisonderwijs en buiten sporten voor jongeren onder voorwaarden weer is toegestaan moet in de visie van De Winter Sport ook de zwemlessen voor kinderen weer van start gaan, met inachtneming van de maatregelen zoals voor basisschoolleerlingen.



De topsport van de KNZB (Waterpolo en schoonspringen) mogen met de huidige maatregelen wel doortrainen in zwembaden. Dit betekent dat topsport voor veiligheid wordt getrokken.



De Winter Sport werkt al maanden volgens een goedgekeurd protocol, gemaakt en gedeeld met de gemeente Hilversum. Bij zwembad ’T Gooische Bad (het zwembad van De Winter Sport) zijn begin dit jaar vele voorbereiden getroffen voor de 1,5 meter norm. Zo zijn er looproutes gecreëerd waarbij deze norm volledig kan worden gehandhaafd. De Winter Sport is voornemens ondanks de op 4 november aangepaste maatregelen zwemlessen wel voort te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal belangrijke zaken:



· De lescapaciteit zal voor twee weken worden teruggebracht;



· Er is een aparte in- en uitgang en een gescheiden looproute zodat volwassenen elkaar niet kruisen, zodat de 1,5 meter norm te allen tijde kan worden gehandhaafd;



· Ouders brengen kinderen, maken ze klaar voor zwemles waar ze opgehaald worden en de ouders buiten zullen wachten. Aan het eind van de les mogen ouders via de andere ingang het zwembad betreden en hun kinderen na de zwemlessen ophalen en omkleden. Hierdoor krijg je gescheiden brengen en halen. Ouders kunnen in de tussentijd in de auto of in de omgeving wachten;



· Er zijn aparte aankleed- (vóór de zwemlessen) en omkleedruimten (na de zwemlessen);



· Na het vertrekken van ouders zullen alle looproutes worden gedesinfecteerd;



· De tribune word (ondanks dat dit een aparte ruimte is en zelf geventileerd) voor twee weken gesloten. Voor het wekelijks afzwemmen word nog een oplossing gezocht;



· Per kind mag er maximaal één begeleider mee;



· Bij ziekte (verschijnselen) van het kind of in de naaste familie wordt er geadviseerd thuis te blijven;



· Bij de ontvangstbalie (achter plexiglas) kan er worden gekozen de les voor die dag voor een kind niet door te laten gaan bij vermoedens van ziekte;



· Er wordt met de hoogste hygiëne voorzichtigheid gewerkt en na iedere omkleedbeurt wordt de ontvangst-, omkleed-, looproute en aankleedruimte schoongemaakt;



· Douches zijn gesloten.



Alle overige activiteiten zijn tot nader order opgeschort. Het betreft hier dus alleen de zwemlessen voor kleine kinderen van 3 tot 7 jaar.



Zwembad De Scheg in Deventer heeft gister naar buiten gebracht dat zij in afstemming met de veiligheidsregio IJsselland de zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar tot nader order door kunnen gaan. Zie hieronder het nieuwsbericht dat zwembad De Scheg gister op hen website heeft geplaatst. https://www.sportbedrijfdeventer.nl/descheg/



Update 4 november



M.i.v. 5 november is zwembad De Scheg voor alle zwemactiviteiten gesloten. Uw reservering voor een zwemactiviteit komt hierdoor helaas te vervallen en u heeft hierover per mail bericht van ons ontvangen.



De zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar zijn in afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland toegestaan en gaan daarom, tot nader order, door.



Vanuit De Winter Sport is er gister geprobeerd contact te hebben met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om te overleggen om zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar door te laten gaan. Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was er niemand beschikbaar die ons daarbij te woord konden staan en verder konden helpen. Wij werden afgewimpeld en konden dus niet in overleg gaan om De Winter Sport in overleg open te laten.