Enorme vraag naar 100% plantaardige biefstuk: eerste 40.000 stuks verkocht

Eerste levering bij Britse supermarktketen Tesco bijna uitverkocht Binnen enkele dagen is de eerste levering van 40.000 plantaardige biefstukken aan de Britse supermarktketen Tesco bijna volledig uitverkocht. Als eerste supermarktketen ter wereld verkoopt Tesco sinds vorige week in ruim 400 supermarkten in het Verenigd Koninkrijk de 100% plantaardige biefstuk. Vivera voorziet eveneens een grote vraag in andere Europese landen en is druk doende de productie te verhogen. Vivera is de eerste producent ter wereld die de 100% plantaardige biefstuk produceert. Gert Jan Gombert van Vivera: “wij zijn overweldigd door het grote succes van de 100% plantaardige biefstuk. Binnen enkele dagen is bijna de volledige eerste levering van 40.000 stuks uitverkocht. De verkopen hadden nog veel groter kunnen zijn, sommige supermarkten waren binnen een dag uitverkocht. De consumenten in Engeland zijn vrijwel zonder uitzondering zeer enthousiast, o.a. over de smaak en textuur van de steak. De hashtag #Vivera ontploft bijna op Instagram. Ook bij professionele beoordelaars is dit grensverleggende product bijzonder positief ontvangen. Wij gaan onze uiterste best doen om zoveel mogelijk aan de marktvraag te voldoen door onze productie sneller dan gepland te verhogen.” Nederlandse en Belgische introductie vanaf 11 juni a.s. Vanaf 11 juni zal de plantaardige biefstuk bij de meeste Nederlandse retailers in de schappen verschijnen. Albert Heijn, Attent, Boni, Boon’s Markt, Coop, DEEN, Deka Markt, Dirk van den Broek, Emté, Hoogvliet, Jan Linders, JUMBO Supermarkten, MCD, Nettorama, Plus, Poiesz, Spar en Vomar Voordeelmarkt gaan de 100% plantaardige biefstuk verkopen. In België zal de verkoop vanaf 11 juni bij Carrefour van start gaan. Vivera verwacht dit jaar nog miljoenen stuks te kunnen produceren. Er worden alleen plantaardige ingrediënten als tarwe en soja gebruikt. Hierdoor is het product geschikt voor vegetariërs, veganisten en mensen die een of meer dagen per week geen vlees eten. Vivera mikt met name op de behoefte aan een volwaardig plantaardig alternatief van de biefstuk van de vleesetende consument. Officiële presentatie Op dinsdag 29 en woensdag 30 mei 2018 presenteert Vivera de plantaardige biefstuk officieel op de PLMA beurs in de RAI Amsterdam. 95% lagere CO2-uitstoot ten opzichte van reguliere biefstuk De productie van plantaardige voeding biedt aanzienlijke voordelen als gevolg van een veel lagere milieubelasting en minder druk op schaarse hulpmiddelen als vruchtbare landbouwgrond en water. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Blonk Consultants blijkt dat de CO2 die vrijkomt bij productie en consumptie van een kilo van de 100% plantaardige biefstuk 3,4 kilo CO2 bedraagt ten opzichte van 58 kilo CO2 bij de reguliere biefstuk van rundvlees. Dit betekent een aanzienlijke reductie van bijna 95% ten opzichte van een traditionele biefstuk.

Over Vivera

Vivera is sinds 1990 pionier in de ontwikkeling van vegetarische en plantaardige maaltijdcomponenten. Het bedrijf met hoofdvestiging en fabriek in Holten, Nederland is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste producenten in Europa. Het productassortiment bestaat uit ruim 40 producten en behoort zowel in kwaliteit als in het uiteenlopende aanbod tot de top van de markt. De producten bestaan onder meer uit tarwe, soja, erwten, mais, rijst en groenten. Ze worden ontwikkeld op basis van de beste smaak, ‘bite’, uiterlijk, variatie, gezondheid en prijs/ kwaliteitsverhouding.

Het assortiment van Vivera is reeds in 23 Europese landen en in circa 25.000 supermarkten verkrijgbaar. In Nederland bij de supermarkten: Albert Heijn, JUMBO Supermarkten, Plus, Dirk van den Broek, Coop, Emté, DEEN, Hoogvliet, Deka Markt, Spar, Jan Linders, Poiesz, MCD, Attent, Boni, Boon’s Markt, Nettorama en Vomar Voordeelmarkt.



Vivera is Founding Member van de Green Protein Alliance en mede-oprichter van ‘Het Planeet’ (Platform Duurzame Eiwitten). Beide organisaties stimuleren de eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Dat is beter voor mens, dier en milieu en levert nieuwe marktkansen op voor alle partijen in de keten.



Bovendien beschikt Vivera met de Dutch Tofu Company over de meest geavanceerde productiefaciliteit voor tofu in Europa. Met de Dutch Tofu Company is Vivera actief in de markt voor kwalitatief hoogwaardige tofu die wordt geleverd aan een groeiend aantal supermarkten in Europa.