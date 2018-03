'Cruciale rol voor mkb-ondernemers bij lokale aanpak ouderenzorg'

“Mkb-ondernemers kunnen een cruciale rol spelen in lokale aanpakken voor vernieuwing van de ouderenzorg. Het Pact voor de Ouderenzorg kan hier een belangrijke impuls aan geven. Ondernemers staan klaar, maar het vraagt wel een aanpak die bestaande kokers doorbreekt.”



Deze boodschap gaf Leendert Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, vanochtend bij de ondertekening van het Pact voor de Ouderenzorg, een initiatief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Samen met maatschappelijke partijen wil de minister concrete stappen zetten in de verbetering van de ouderenzorg.



Het Pact stippelt drie concrete lijnen uit: eenzaamheid tijdig signaleren en aanpakken, langer en goed zelfstandig thuis kunnen wonen en verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Visser: “Juist het mkb is al zeer aanwezig en betrokken in de sociale omgeving van ouderen. Maar het mkb kan veel meer betekenen, zeker als gemeenten veel voortvarender en vernieuwender in beweging komen”.



Langer thuis wonen



In het inmiddels afgesloten project Doetafels brachten MKB-Nederland en brancheverenigingen bedrijven samen met de vraagkant: gemeenten, verzorgingshuizen en ouderen. Bedrijven ontwikkelen bijvoorbeeld moderne tools zoals domotica in huis, waarmee ouderen langer thuis kunnen wonen. Bouwondernemers hebben oplossingen waarmee de woning mee kan bewegen met de leeftijd van de bewoners. Buurtsupermarkten pakken ook in toenemende mate een rol als dienstverlener richting ouderen.



De ervaringen in dit project tonen aan waar het nu vaak stokt: veel zaken lopen vast op bestaande hokjes. Zo kijkt de wethouder Ruimtelijke Ordening als het gaat om het woningaanbod niet naar hoe ouderen langer thuis kunnen wonen. Gemeenten richten zich vooral op de WMO-groep, maar daarmee bereik je slechts een klein deel van de doelgroep. Nederland telt nu 1,3 miljoen 75-plussers, in 20130 zijn dat er 2,1 miljoen. Ouderen zelf zijn zich vaak ook nog niet bewust van de noodzaak tijdig te kijken wat er nodig is om langer thuis te kunnen wonen.



Barrieres doorbreken



MKB-Nederland juicht daarom de ambitie van minister De Jonge toe. De ondernemersorganisatie hoopt dat het pact een bijdrage levert aan het doorbreken van de barrières die de vernieuwing van de ouderenzorg nu belemmeren. Directeur Leendert-Jan Visser: “Ondernemers pakken deze handschoen graag op”.



Meer voorbeelden over de Doetank en Doetafels zijn te vinden op : https://www.mkb.nl/forum/hoe-houden-we-oma-langer-thuis