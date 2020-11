Internationale Kindervredesprijs 2020 toegekend aan Sadat Rahman (17) uit Bangladesh

Den Haag, 13 november – Sadat Rahman uit Bangladesh won de Internationale Kindervredesprijs 2020. De prijs werd vandaag door Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai tijdens een ceremonie in Nederland aan Sadat uitgereikt. Hij kreeg de prijs voor zijn betrokkenheid bij het opzetten van zijn sociale organisatie en mobiele applicatie 'Cyber Teens' om cyberpesten te stoppen.



De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights. Uit een indrukwekkende 142 kandidaten uit 42 landen koos het KidsRights' Expertcomité Sadat Rahman uit Bangladesh als winnaar. Door het winnen van de prijs hebben ze een internationaal platform gekregen, dat hen in staat stelt hun krachtige boodschap wereldwijd te verspreiden onder een publiek van honderden miljoenen mensen. Deze prestigieuze prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de Wereldtop van Nobelprijswinnaars voor de Vrede in Rome, voorgezeten door Michail Gorbatsjov. Sindsdien wordt de prijs elk jaar uitgereikt door een Nobelprijswinnaar voor de Vrede. De Internationale Kindervredesprijs 2020 werd uitgereikt door de jongste Nobelprijswinnaar voor de Vrede in de geschiedenis, Malala Yousafzai.



Cyberpesten app ‘Cyber Teens’



Sadat is een 17-jarige jongen uit Bangladesh. Een verhaal over een 15-jarig meisje dat zelfmoord pleegde na te hebben geleden onder cyberpesten ontroerde Sadat zozeer, dat hij zijn eigen organisatie oprichtte en de anti cyberpesten-app ‘Cyber Teens’ creëerde om hulpeloze tieners een plek te bieden waar ze terecht kunnen voor hulp. Een van de grootste problemen rond cyberpesten is dat jongeren bang zijn om aangifte te doen bij de politie of hun ouders te informeren. De app geeft jongeren informatie over de veiligheid van het internet en geeft hen de mogelijkheid om cyberpesten vertrouwelijk te melden. Cyberspecialisten, maatschappelijk werkers en de politie worden via zijn organisatie bij elkaar gebracht. De app heeft al meer dan 300 slachtoffers van cyberpesten geholpen, onder meer door fake social media-accounts te melden en steun te verlenen bij geestelijke gezondheidsproblemen. De app heeft tot nu toe geleid tot de arrestatie van acht daders van cybercriminaliteit. Sadat heeft ook meer dan 45.000 tieners bereikt met seminars op scholen en hogescholen over internetveiligheid. Hij heeft in elke school in zijn omgeving “Cyber Clubs” opgericht. In deze clubs worden jongeren opgeleid op het gebied van digitale geletterdheid. Hij wil de app nu ook buiten zijn eigen gebied verspreiden om slachtoffers van cyberpesten te helpen in de rest van Bangladesh.



Sadat wil een wereld zien waarin jonge mensen zich veilig voelen op het internet. “Ik woon in een afgelegen gebied,” zegt Sadat, “en ik ben een heel gewone jongen. Als ik tieners kan redden van cyberpesten, waarom kunnen anderen dat dan niet?”



Covid veroorzaakte een sterke stijging in Cyberpesten



Uit een recent VN-onderzoek (https://drive.google.com/file/d/1SGzrcbsEC4PwCU3GGn2BfwHRTtVw2kl9/­‑



view?usp=sharing) blijkt dat 1 op de 3 jongeren wereldwijd last heeft van cyberpesten1. Cyberpesten kan leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen, zoals angst en depressie, maar kan uiteindelijk ook leiden tot lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals slaaptekort, zelfverminking of zelfs zelfmoord.



Door de Covid-19 maatregelen brengen kinderen zelfs nog meer tijd door op het internet. De Covid-19 pandemie heeft geleid tot een toename van 70% in de gevallen van cyberpesten2.



Marc Dullaert, de oprichter van KidsRights en de Internationale Kindervredesprijs, was onder de indruk van alle kandidaten dit jaar en trots op de winnaar Sadat en zijn moedige werk om het urgente wereldwijde probleem van cyberpesten aan te pakken. In zijn toespraak tijdens de ceremonie van vandaag, verklaarde de heer Dullaert: “Sinds de eerste lockdown zijn de gevallen van cyberpesten wereldwijd met 70 procent toegenomen. Dit geestelijk geweld tegen en onder kinderen is onaanvaardbaar en moet worden gestopt. De winnaar van de Internationale Kindervredesprijs van vandaag laat ons zien, dat dit mogelijk is. We moeten luisteren en actie ondernemen.”