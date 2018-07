Nederlanders zien op tegen vieze toiletten en files onderweg

Maar eenmaal op de bestemming gaan we offline ontspannen



Nationaal reisonderzoek – zomervakantie 2018



Aanstaande vrijdag is de start van de zomervakantie voor regio Zuid en dat betekent dat ruim 12 miljoen mensen de komende weken vertrekken naar hun zomerbestemming (bron: NBTC-NIPO). Hoewel twee derde van alle vakantiegangers al wekenlang voorpret heeft, levert de reis naar de vakantiebestemming de nodige irritaties op. Vieze toiletten, files en vertragingen zitten de reiziger het meest dwars. Opvallend is dat slechts weinigen zich zorgen maken over slecht bereik of een leegrakende batterij van tablet of smartphone. Ook op de plaats van bestemming lijken we ons niet te bekommeren om onze online bereikbaarheid. Slechts 2% vindt aanwezigheid van WiFi een onmisbaar element voor een geslaagde vakantie; met stip op 1 staat een mooie omgeving (45%). De zomervakantie betekent ultieme ontspanning: we letten niet zo op onze uitgaven, laten het sporten even voor wat het is en komen gemiddeld 1-3 kilo aan. Missen we dan helemaal niets? Jawel, ons eigen bed! Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Nationaal Reisonderzoek 2018, een representatief onderzoek onder ruim 1300 Nederlanders uitgevoerd door Direct Research in opdracht van D-reizen.



Vakantie = ontspanning én quality time

Ontspanning is veruit de belangrijkste reden om op zomervakantie te gaan. Jongeren en hoger opgeleiden geven ook aan nieuwe culturen en bestemmingen te willen ontdekken. De trend van ‘quality time’ met elkaar is vooral terug te zien als motivator voor jongeren en dertigers. Zij geven meer dan ouderen aan dat ‘tijd voor elkaar’ een belangrijke drijfveer voor vakantie is. Onmisbaar voor een geslaagde reis is een mooie omgeving, gevolgd door comfort op de accommodatie en strand of zwembad in de buurt. Vooral jongeren (21-30 jaar) hechten veel waarde aan een mooie omgeving. De aanwezigheid van WIFI is voor slechts 2% van de Nederlanders onmisbaar.



Voorbereiding: voorpret en vrouw des huizes pakt koffer in

Slechts 1 op de tien Nederlanders ervaart inpakstress voor de vakantie; we hebben ook niet of nauwelijks overal lijstjes in huis liggen. Twee derde heeft juist al wekenlang voorpret en een tiende checkt dagelijks het weer op de plaats van bestemming. Bij een kwart van de Nederlanders pakt de vrouw des huizes alle koffers in. De man des huizes doet dit slechts in 3% van alle gevallen voor het hele gezin.



Hobbelige reis

Nederlanders maken zich nauwelijks druk om slecht bereik of een ‘low battery’ smartphone. Het zijn de vieze toiletten, files, vertragingen en luidruchtige passagiers die ons reisplezier in de weg zitten. Jongeren vinden bovengemiddeld huilende baby’s in het vliegtuig en een gestreste partner een domper op de reisvreugde.



Na aankomst: netjes de koffer uitpakken

Bijna de helft van alle Nederlanders pakt meteen bij aankomst als allereerste de koffers uit en gaat alles netjes inrichten. 1 op de 3 verkent de omgeving en slechts 8% duikt meteen de zee of het zwembad in.



Eten, niet sporten, en… seksen

Niet sporten en veel eten. Dat staat op nummer 1 als ‘guilty pleasure’ tijdens de vakantie. Het blijft niet zonder gevolgen: 4 op de 10 Nederlanders zegt aan te komen tijdens de vakantie, vooral mannen. We maken ‘proost’ selfies en zijn niet zo nauwkeurig bezig met onze uitgaven. Wel maken we meer tijd voor elkaar: ruim de helft van de vakantievierders heeft evenveel (38%) of meer (18%) seks op vakantie dan thuis.



We missen bed & Bello

Tijdens de zomervakantie missen we ons eigen bed en ons huisdier het meest. Werk wordt het minst gemist, vooral onder middelbaar en hoger opgeleiden. Ook kunnen we prima af zonder de Nederlandse tv-zenders en het Hollandse weer.





Duurzaamheid wordt (even) vergeten

Duurzaamheid speelt geen grote rol tijdens de zomervakantie. Hooguit scheidt men het afval, en het zijn dan vooral de ouderen die dat doen. Meer dan de helft van alle vakantiegangers houdt geen rekening met duurzaamheid; opvallend is dat dit vooral geldt voor jongeren (67%).



ONDERZOEKSGEGEVENS



Top 3 Hoofdreden vakantie:



1) Ontspanning (66%)

2) Nieuwe culturen en bestemmingen (16%)

3) Tijd voor elkaar (12%)



Onmisbaar op vakantie:



1) Mooie omgeving (45%)

2) Comfort accommodatie (16%)

3) Aanwezigheid van zwembad (7%)

4) Strand op loopafstand (7%)



Kofferinpakker:



1) 58% pakt eigen koffers in

2) 26% de vrouw des huizes

3) 3% de man des huizes

4) 13% niet van toepassing



Top 5 grootste ergernis op reis:



1) Vieze toiletten (33%)

2) Files (33%)

3) Vertraging (27%)

4) Luidruchtige passagiers (22%)

5) Huilende baby’s in het vliegtuig (14%)



Eerste activiteit op bestemming:



1. Op het gemak alle koffers uitpakken en alles netjes inrichten (45%)

2. Omgeving verkennen (31%)

3. Zwemkleding aan en hop het zwembad of de zee in (8%)



Grootste gemis:



1. Eigen bed (33%)

2. Huisdier (15%)

3. Huis (11%)

4. Partner/gezin/familie (7%)

5. Vrienden (4%)



Kleinste gemis:



1) Werk (32%)

2) Nederlandse tv-zenders (18%)

3) Hollandse weer (17%)

4) Hollands eten (8%)

5) Collega’s (7%)



De D-reizen Reisbarometer Zomer 2018 en een uitgebreidere versie van dit persbericht zijn als bijlage te downloaden bij dit bericht op www.perssupport.nl