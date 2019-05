Base Packaging introduceert Bio-Base(d) afvalzak van groene PE

Revolutionaire afvalzak van suikerrietafval zorgt voor een CO2 inname in plaats van CO2 uitstoot



Maasdijk, 23 mei 2019 – Het Westlandse bedrijf Base Packaging introduceert vandaag als eerste een milieuvriendelijke afvalzak die voor 85% gemaakt is van suikerrietafval. Door gebruik te maken van deze grondstof is er geen sprake van een CO2 uitstoot, maar een CO2 inname van wel 1,3 keer het gewicht van de duurzame zak.



Het afvalproduct van de suikerrietplant blijft over na verwerking voor andere producten. Tijdens zijn levensduur neemt de plant meer CO2 op dan dat er tijdens het gehele productieproces én vervoer van de biobase(d) afvalzakken aan uitstoot geproduceerd wordt. De afvalzak vult hiermee het gat tussen de al beschikbare biologisch afbreekbare zakken en de traditionele PE zak. Dit maakt deze innovatie tot de groenste afvalzak op de markt.



CO2 reductie



“Doordat de zakken nog maar voor 15% uit door conventionele, mogelijk gerecyclede, plastics bestaan, wordt er een grote winst behaald op de uitstoot van CO2 in het gehele productieproces. Jaarlijks worden er per Nederlander 50 afvalzakken verbruikt, dat is grofweg 3 miljoen kilo aan plastics. Als iedereen zou overstappen op biobase(d) afvalzakken, zou de CO2 uitstoot alleen voor Nederland al met 8 miljoen kilo afnemen. Daarnaast zijn de afvalzakken compleet recyclebaar en daarmee dragen we bij aan een oplossing voor het wereldwijde plastic probleem,” legt Mischa van Hees, de Managing Director van Base Packaging, uit.



De bio-base(d) afvalzakken worden gemaakt uit groene PE en hebben hierdoor geen invloed op de voedselketen. Waar sommige composteerbare zakken nog uit zetmeel worden vervaardigd dat speciaal geproduceerd dient te worden, worden deze zakken vervaardigd van het afval van de suikerrietplant. De plant ondergaat twee wassingen waarbij de rietsuiker wordt gewonnen. Uit de derde en laatste wassing wordt de groene PE gewonnen. Wanneer uiteindelijk alle plastics wereldwijd vervangen zouden worden door deze innovatieve, groene PE, dan is slechts 1% van de mondiale landbouwgrond nodig.



Gecertificeerd



“Wij doen geen concessies wat betreft kwaliteit,” benadrukt Mischa. De duurzame afvalzakken bezitten dezelfde eigenschappen als reguliere plastic afvalzakken. Base Packaging, onderdeel van de Best Packaging Group, is expert op dit gebied en levert via groothandels aan de schoonmaakbranche en gemeenten. Alle zakken zijn bovendien voorzien van een OK biobased certificatielabel van TUV Austria.



In eerste instantie zullen de biobase(d) afvalzakken geproduceerd worden voor de zakelijke markt in drie standaardmaten; pedaalemmerformaat, komo-formaat en een zak voor schoonmaaktrolleys. De zakken kunnen in alle formaten en kleuren geproduceerd worden, ook ziet Van Hees kansen in de retailbranche en consumentenmarkt. “Het is ons doel om de hele markt te voorzien van de Bio-base(d) afvalzakken, daarmee maken we een grote winst op het gebied van duurzaamheid.”