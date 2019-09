Douwe Bob veilt privéconcert voor het Gehandicapte Kind

Altijd al een privéconcert willen hebben van Nederlands grootste singer-songwriter? Dan is dit je kans. Douwe Bob veilt een besloten concert op zijn eigen boot voor maximaal 16 personen. Bieden kan vanaf duizend euro; de opbrengst gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, waar hij ambassadeur van is.



Douwe Bob doet de inzameling in het kader van zijn deelname aan de Madurodam Marathon op 6 oktober. Dit evenement wordt voor de tweede keer georganiseerd door Madurodam en het Gehandicapte Kind. Tijdens deze marathon leggen deelnemers de traditionele 42 kilometer af, maar dan op een schaal van 1:25 (de oorspronkelijke schaalverhouding van Madurodam), oftewel 1,69 kilometer. Daarmee zamelen zij geld in voor het project Samen naar School van het Gehandicapte Kind. Dit project maakt het voor kinderen met een ernstige handicap mogelijk om, net als alle andere kinderen, naar een gewone school te gaan.



Om zijn opbrengst te verhogen, gaat Douwe Bob een privéconcert veilen. Douwe: “Te veel kinderen kunnen door een handicap niet meedoen op school en zijn daarom eenzaam. Aan de Madurodam Marathon kunnen deze kinderen wel meedoen. En we halen samen ook nog zo veel mogelijk geld voor het goede doel!” De veiling loopt via de Douwe Bob Fanclub.



De Madurodam Marathon is ook toegankelijk voor deelnemers met een handicap. Voor Douwe Bob komt dit goed uit; vanwege een blessure zal hij deelnemen in een rolstoel.