Albert Vermuë wordt nieuwe directeur bij VNG

Half oktober start Albert Vermuë bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als beleidsdirecteur Leefomgeving. Vermuë neemt hiermee afscheid van de Unie van Waterschappen, waar hij de afgelopen negen jaar actief is geweest als algemeen directeur.



Albert Vermuë: “Met veel plezier ben ik de afgelopen jaren directeur van de Unie van Waterschappen geweest. Vanuit die rol heb ik veel samengewerkt met de VNG. Ik kijk er naar uit me in mijn nieuwe functie te gaan inzetten voor de grote opgaven waar gemeenten voor staan, zoals het klimaat- en energievraagstuk, wonen en de nieuwe Omgevingswet.”



Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Ik feliciteer Albert met zijn benoeming, maar heb ook aangegeven dat wij hem in het bestuur van de Unie van Waterschappen zeker gaan missen. Met zijn ervaring en netwerk is Albert van grote waarde voor de Unie geweest. Als bestuur zijn we hem daar dankbaar voor.”



Albert Vermuë volgt bij de VNG Edward Stigter op, die in juni gedeputeerde is geworden bij de provincie Noord-Holland. In zijn nieuwe functie vormt Vermuë samen met Ali Rabarison (Inclusieve Samenleving) en Nathan Ducastel (Informatiesamenleving) de driekoppige directie van de afdeling Beleid van de VNG. Voor zijn directeurschap bij de Unie van Waterschappen was hij onder meer directeur Visserij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.