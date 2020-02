Verbruggen Food Group verhuist naar DC van 60.000 m2 in Cuijk

Verbruggen Food Group betrekt medio april 2021 een nieuw distributiecentrum van 60.000 m2 op Businesspark Laarakker langs de A73 bij Cuijk. Voor Verbruggen Food Group is de verhuizing noodzakelijk wegens de groei die de groothandel momenteel ondergaat.



Het nieuwe distributiecentrum (DC) wordt gebouwd op 90.000 m2 grond die recent is aangekocht door Aberdeen Standard Investments voor haar fonds Aberdeen Standard European Balanced Property Fund (ASEBPF). Het DC zal de beschikking hebben over 55 loading docks twee kantoorunits van 1.605 m2 en een mezzanine van 4.977 m2. Verbruggen zal in eerste instantie de helft van het DC betrekken, de overige 27.400 m2 aan warehouse en 1.605 m2 kantoorruimte worden beschikbaar gesteld voor verhuur.



De ligging op Laarakker biedt logistieke voordelen doordat het bedrijvenpark direct is aangesloten op de A73 en ook op korte afstand van de A2 en A12 ligt. Op het businesspark zijn overwegend bedrijven uit de voedsel- gezondheids- en farmaceutische sector gevestigd.



Verbruggen Food Group is al meer dan 100 jaar de onafhankelijke totaalleverancier voor kruidenierswaren in heel Nederland en daarbuiten. Verbruggen biedt onder andere het volledige KW-assortiment voor supermarkten en kenmerkt zich daarnaast in het speciaal aanbod voor supermarkten in de grensregio’s met Duitsland.



In 2018 werd Verbruggen Food Group overgenomen door Holland Food Group, tevens ook eigenaar van supermarkt 2 Brüder in Venlo. Holland Food Group is de afgelopen jaren Verbruggen aan het versterken door strategische overnames. Het nieuwe DC is een noodzakelijk stap, waardoor de huidige groei de komende jaren gecontinueerd kan worden.



Ronald Versluis (CEO Holland Food Group) is blij met de verhuizing: “Momenteel bedienen we ruim 800 verschillende klanten vanuit een centrum van slechts 4.500m2, dat is erg krap. Het nieuwe DC betekent ook dat we een slag kunnen slaan in de automatisering van Verbruggen Food Group, en we in de toekomst de groei kunnen realiseren die wij voor ogen hebben. Het is dan ook niet voor niets dat wij een huurcontract voor 15 jaar hebben afgesloten.”



Eigenaar Aberdeen Standard Investments start deze maand nog met de ontwikkeling van het ambitieuze project. Head of Portfolio Management Hennie Houtveen verklaart content te zijn met het afgesloten huurcontract met Verbruggen. “Verbruggen Food Group is een mooie, ambitieuze partij in wie wij voor de komende 15 jaar een solide huurder hebben. De ruimte die niet door Verbruggen Food Group benut wordt, willen wij invullen met een of meerdere andere huurders.”



Ook de gemeente Cuijk is tevreden met de verhuizing. Zo laat de gemeente weten bij monde van Maarten Jilisen, wethouder Economie, “Wij zijn erg blij met de vestiging van Verbruggen Food Group op het bedrijvenpark. De verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten, die onder andere nu in Mill plaatsvinden, naar Haps past binnen onze filosofie om regionale bedrijven een toekomstperspectief in de regio te bieden. Hierdoor blijft de werkgelegenheid voor het Land van Cuijk behouden.”



De bouwwerkzaamheden van het pand, dat door Janssen Wuts Architecten is ontworpen, starten 17 februari. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in april 2021 afgerond. Dan neemt Verbruggen Food Group haar betrekking in de nieuwe vestiging.



https://verbruggenfoodgroup.com/2019/02/18/persber...