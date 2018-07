Eurofins Scientific neemt ACMAA over

Eurofins Scientific, een globale speler en marktleider op het gebied van bio-analytische testen, heeft op 19 juli 2018 succesvol de overname van de ACMAA groep, gevestigd te Deurningen, afgerond.



ACMAA is een gerenommeerde, specialistische speler op de asbestmarkt en biedt in het Oosten van Nederland een compleet dienstenpakket aan voor het uitvoeren van asbestonderzoek: asbestanalyses in materialen, lucht en bodem en eindcontroles na asbestverwijdering.



De overname van de ACMAA groep volgt kort na de overname van de Sanitas groep in oktober ’17, waarbij Eurofins de markt op het gebied van eindcontroles betrad. Met de laatste overname versterkt Eurofins haar bestaande expertise en portfolio en wordt een krachtig geografisch netwerk gecreëerd, met asbestlaboratoria in Amsterdam, Barendrecht, Sittard en Deurningen. Eurofins neemt zo ook in de asbestmarkt een leidende positie in om haar klanten nog beter en completer van dienst te kunnen zijn.



De Eurofins laboratoriumgroep heeft een leidende positie als betrouwbare partner voor milieuanalyses, onder andere voor bodem-, water-, asbest-, bouwstoffen-, asfalt-, ecologisch, hydrobiologisch- en specialistisch onderzoek. Door de combinatie van de nieuwe en bestaande activiteiten blijft Eurofins klanten overtuigen met een zeer ruim assortiment aan diensten en als leidende one-stop shop voor alle milieu-analyses en –vraagstukken.