Pink Elephant breidt e-learning Best Practices uit

De laatste jaren is een duidelijke trend zichtbaar: steeds meer organisaties leiden hun werknemers op en certificeren ze middels online trainingen. Vanwege deze toenemende vraag naar online trainingen heeft Pink Elephant haar aanbod betreffende online trainingen vernieuwd en uitgebreid. Zo heeft Pink Elephant onlangs in samenwerking met A New Spring en Van Haren Publishing de VeriSM™ training ontwikkeld, die volledig online en als Blended leeroplossing beschikbaar is.



Via een adaptieve leer app en podcasts brengt Pink Elephant het leren nog dichter naar organisaties en hun medewerkers. Organisaties kunnen beschikken over een klantspecifieke portal in hun eigen huisstijl om medewerkers toegang te verschaffen tot alle beschikbare foundation modules voor een vaste prijs per medewerker per jaar. Daarnaast zijn de trainingen interactief en is het mogelijk om met een begeleider of andere deelnemer te communiceren.



E-learning en Memotrainer



De e-learning bestaat uit ‘learning bites’, korte behapbare lessen die tussen de vijf minuten en een half uur duren. Zo kan de deelnemer zelf bepalen of hij de tijd en ruimte heeft om op dat moment een les te volgen. Daarbij kan hij de lessen één of meerdere keren doorlopen. Zo is de deelnemer volledig in controle over zijn eigen leertempo. Met de Memotrainer, beschikbaar via de e-learning app, hebben medewerkers de mogelijkheid om iedere dag een aantal vragen te oefenen. Deze Memotrainer is adaptief en laat de medewerker voornamelijk oefenen in de onderdelen waar hij nog niet goed in is. Deze verschillende manieren van kennisoverdracht zorgen voor een grotere kennisopname en de kennis wordt beter opgeslagen in het langetermijngeheugen.



Aanvullend op de e-learnings kan Pink Elephant middels een offline training, specifiek afgestemd op uw situatie, medewerkers begeleiden met het in de praktijk brengen van de geleerde theorie. Daarnaast biedt Pink Elephant ook business games aan, waarbij best practices in een realistisch gesimuleerde en veilige omgeving geoefend kunnen worden.