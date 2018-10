De omzet van Sligro Food Group N.V. over de eerste drie kwartalen (39 weken) van 2018 bedraagt EUR 1.722 miljoen, een toename van 11,1% (Q3: 11,4%) ten opzichte van een omzet van EUR 1.550 miljoen in 2017. Exclusief het effect van overnames nam de omzet toe met 1,0% (Q3: 3,3%).



Het volledige persbericht is te downloaden op www.perssupport.nl.