Nederlanders denken lepra te kunnen krijgen tijdens vakantie

Ruim 55% van de Nederlanders denkt lepra te kunnen krijgen tijdens vakantie



Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlanders vrij weinig over lepra weten. Zo denkt ruim 55% dat je besmet kunt raken met lepra als je op vakantie bent in het buitenland. Doordat je je niet van tevoren inent of omdat je in contact komt met dieren of mensen die de leprabacterie met zich meedragen. Niets is minder waar.



De kennis van Nederlanders over lepra lijkt beperkt, zo blijkt uit het onderzoek dat onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch heeft verricht in opdracht van de Leprastichting. Zo weet slechts een kwart van alle ondervraagden dat het om een bacteriële infectie gaat en denkt meer dan de helft onterecht dat je in het buitenland risico loopt om besmet te raken. Meer dan 14% van alle ondervraagden denkt dat de ziekte wordt overgebracht door een mug.



Opvallend is ook dat 45% van de deelnemers ten onrechte gelooft dat deze ziekte dodelijk is. Dit is niet het geval, maar de gevolgen van lepra zijn verschrikkelijk. Doordat een patiënt geen gevoel meer heeft in de aangetaste zenuwen loopt hij makkelijk een wondje op. Bijvoorbeeld tijdens het koken of door in glas te trappen met blote voeten. Wanneer deze wonden niet goed worden verzorgd, kunnen ze verergeren, met als gevolg ernstige verminkingen en zelfs amputatie.



Sociale uitsluiting is misschien nog wel een groter probleem. Uit angst voor besmetting worden leprapatiënten vaak vermeden en zelfs verstoten uit hun omgeving. Ze verstoppen zich of verzwijgen dat ze lepra hebben. Het is daarom een enorme uitdaging om patiënten tijdig op te sporen en te behandelen. Door ook de naaste contacten preventief te behandelen kan verdere besmetting voorkomen worden. In tegenstelling tot wat velen denken, is het medicijn om van lepra te genezen er dus al. De ziekte is eenvoudig te genezen met een antibioticakuur. Al na een paar dagen is de patiënt niet meer besmettelijk.



Acteur Huub Stapel, ambassadeur van de Leprastichting:

“Onwetendheid en schaamte zijn de grootste barrières bij leprabestrijding. Hierdoor is het moeilijk om de patiënten te vinden en te behandelen. En dat terwijl we, juist bij vroegtijdige ontdekking, handicaps en sociaal isolement kunnen voorkomen. Ik was nog heel jong toen ik over lepra hoorde, via de verhalen over pater Damiaan. Die zal ik nooit vergeten. Daarom zet ik mij graag belangeloos in voor de Leprastichting, met als doel zoveel mogelijk mensen te genezen en kinderen een eerlijke toekomst te geven.”



Jan van Berkel, directeur Leprastichting:

“Lepra is een vergeten ziekte, maar er komen jaarlijks meer dan 200.000 nieuwe patiënten bij. Dit laatste is niet nodig. Lepra is prima te behandelen als je er tijdig bij bent. Daarom is vroegtijdig opsporen zo belangrijk. Onze grootste uitdaging is het opsporen en vinden van leprapatiënten, hun gezin en gemeenschap, zodat de behandeling van de patiënt zelf en preventieve behandeling van hun directe omgeving tijdig kan worden gestart. Hiermee kan de keten van besmetting worden doorbroken. Met onze nieuwe voorlichtingscampagne willen wij mensen laten weten dat zij met een donatie dus direct meehelpen aan een concreet doel: lepra de wereld uit helpen."



Meer informatie op: www.leprastichting.nl

