Zoektocht naar Veiligste Chauffeur van Nederland van start

Wie is de veiligste chauffeur van Nederland?



De zoektocht gaat van start!



TVM verzekeringen maakt zich al decennialang hard voor transportveiligheid. Afgelopen najaar werd alweer de vijftigste editie gevierd van Ridders van de Weg, een instituut in de transportwereld dat draait om het belonen van langdurig schadevrij rijden. Dit jaar komt TVM met iets nieuws: de TVM Awards!



Wat zijn de TVM Awards?



De TVM Awards is de naam van een nieuw landelijk initiatief ter verbetering van transport- en verkeersveiligheid van TVM verzekeringen en een selecte groep betrokken partners. De partners zijn: Volvo Trucks Nederland, Van Eijck, Continental, VVN (Veilig Verkeer Nederland), TLN (Transport Logistiek Nederland) en Advance Groep.



De TVM Awards heeft drie pijlers:



-NK Veiligste Chauffeur



-Ridder 2019



-Veilig Transport





Het NK Veiligste Chauffeur gaat 1 juni van start. Vandaag begint de wervingscampagne om zoveel mogelijks beroepschauffeurs te vinden die aan de competitie willen deelnemen. Het is de ambitie om minimaal 3.000 deelnemers te werven. De competitie begint met een online-kennisfase. Aansluitend volgen twee halve finales en een grote landelijke finale op 26 oktober op het TT Circuit in Assen. Als onderdeel van de competitie wordt ook rijgedrag gedurende een langere periode gemeten. Chauffeurs kunnen zich aanmelden op www.tvmawards.nl.



Hélène Hendriks ambassadrice



TV-presentatrice Hélène Hendriks heeft zich als ambassadrice aan de TVM Awards verbonden. Hendriks: ,,Veel mensen zullen zich misschien afvragen: wat heeft Hélène met vrachtwagens? Nou, niet heel veel. Maar ik heb wel veel met verkeersveiligheid en veilig rijgedrag. Ik zit veel op de weg en dan zie je veel om je heen gebeuren. Bijvoorbeeld mensen die aan het appen zijn. Dat soort dingen kan echt niet. Ik heb ook echt ontzettend veel respect voor de beroepschauffeurs die onze economie draaiende houden door dagelijks op een veilige en professionele manier goederen van A naar B te brengen. Ik kom uit de sportwereld, maar ik kan iedereen verzekeren: ook dit is topsport.”



Ambassadeur per provincie



In haar ambassadeursrol krijgt Hélène Hendriks ondersteuning van een groep beroepschauffeurs die de TVM Awards en het NK Veiligste Chauffeur actief uitdragen en de doelstelling van het verbeteren van verkeersveiligheid een warm hart toedragen. Per provincie is iemand geselecteerd. Meer informatie over deze rijdende ambassadeurs kunt u vinden in bijgevoegde rijbewijsjes.



'Pluim geven aan chauffeurs’



Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen, over de TVM Awards: ,,We hebben in Nederland gelukkig heel veel vrachtwagenchauffeurs die veilig, goed en rustig rijden en daardoor juist ongelukken weten te voorkomen. Deze chauffeurs zijn ambassadeurs voor hun beroepsgroep. Er bestaat niets mooiers om chauffeurs uit die grote groep de pluim te geven die ze verdienen en niet altijd meteen met het vingertje klaar te staan als er een keer iets mis is gegaan. Wij steken graag de duim omhoog als mensen goed presteren. Dat blijven we doen, onder andere met de TVM Awards.”



Meer informatie over de TVM Awards kunt u vinden op de website www.tvmawards.nl.