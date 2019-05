Nieuw kanaal om kunstobjecten te verkopen

Collactions biedt particulieren een nieuwe manier om kunst en collecties te verkopen. Zij gaat voor de eigenaar internationaal op zoek naar het platform waar de hoogste opbrengst gehaald kan worden. Collactions presenteert zich van 11 t/m 19 mei op Art Breda, een beurs met een uitgewogen mix van kunst en antiek van befaamde kunst- en antiekhandelaren en galerieën uit Nederland, België en Duitsland.



Als eigenaar van een collectie of een bijzonder kunstobject valt het soms niet mee om een koper te vinden, zeker als er geen tijd of kennis is om de hele markt af te struinen. Het veilinghuis kiest meestal de krenten uit de pap en de handel of de opkoper zal, als die al geïnteresseerd zijn, de laagste prijs willen bieden. In dat gat sprong voormalig ICT ondernemer Fons Janssen van Collactions. Als onafhankelijk commissionair gaat hij op zoek naar het verkooppodium in Nederland of daarbuiten waar hij de hoogste opbrengst kan bereiken.



In de vier jaar van haar bestaan heeft Collactions een grote diversiteit aan kostbare objecten verkocht. Denk aan antieke serviezen, zilver, Chinees porselein, designer tassen, horloges en natuurlijk klassieke, moderne en hedendaagse kunst.



Collactions krijgt gemiddeld zo’n tweehonderd aanvragen per jaar en verzorgt het hele traject van het ophalen bij de klant tot en met het verzenden naar de nieuwe eigenaar. Het onderzoek naar de beste verkoopmogelijkheden vergt veel e-mails, telefoongesprekken en research in databases waarin historische veilingresultaten worden geraadpleegd. Hier bovenop komen nog alle logistieke en financiële uitdagingen. Het ‘goed verkopen’ van particuliere kunst is een tijdverslindend proces.



Sommige objecten zijn beter geschikt om te verkopen via en door gespecialiseerde handelaren, andere objecten via internationale veilinghuizen en weer andere doen het beter op moderne online podia zoals Catawiki en Artprice. Elk huis en platform heeft zijn eigen focus, specialisme en cliëntele. Inmiddels heeft Collactions ervaring met twintig verkooppodia in zeven landen.



Ieder object of collectie vereist opnieuw maatwerk. Collactions ontzorgt de klant hierin volledig en selecteert het juiste platform waar de hoogste opbrengst voor uw object gehaald kan worden.