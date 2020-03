Dunkin’ opent vestiging met drive through in Goes



De 23ste vestiging vormt een food court samen met New York Pizza



Donutliefhebbers hoeven binnenkort hun auto niet uit om van hun favoriete donuts te genieten. Deze zomer opent namelijk een food court in Goes, waar zowel Dunkin’ als New York Pizza via een drive through verkrijgbaar zullen zijn. Daarnaast kan er ook van Dunkin’s heerlijke koffie en donuts genoten worden in het restaurant of op het terras. De opening van de vestiging in Goes gaat weer gepaard met een ludieke openingsactie.



In Goes opent een food court, waarin Dunkin’ zijn 23ste Nederlandse vestiging zal openen. Het pand wordt gedeeld met New York Pizza en beide restaurants hebben zowel een zitgedeelte in het restaurant, een terras en een drive through. Een primeur binnen Nederland, de nieuwe vestiging in Goes is de eerste waar Dunkin’ gaat testen met een drive through waar je zowel een overheerlijke donut als een New York Pizza slice kunt halen.



“Ik ben bij om onze 23ste Nederlandse vestiging te openen op datum”, aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ Nederland. “Deze mooie samenwerking met New York Pizza geeft een nieuwe dimensie aan ons 3-jarig bestaan in Nederland.” De opening wordt traditiegetrouw gevierd met een actie waarbij een jaar gratis donuts gewonnen kan worden*.



New York Pizza-oprichter en CEO Philippe Vorst vertelt dat hij ontzettend trots is op deze samenwerking: “Dit is een voorbeeld van de ideale combinatie. Overdag zullen klanten veelal koffie en donuts consumeren. ’s Avonds kunnen klanten bij ons terecht voor heerlijke pizza, met een lekkere Dunkin’ donut als toetje. Daarnaast gaan we vanuit deze vestiging ook pizza en donuts bij mensen thuisbezorgen.”



De Dunkin’ en New York Pizza food court in Goes zal 7 dagen per week, 365 per jaar van 07:00 - 23:00 uur geopend zijn.



Over Dunkin’



Dunkin’, voormalig Dunkin’ Donuts, is opgericht in 1950 en is één van ’s werelds toonaangevende coffee and baked good merken. De onderneming telt meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ restaurants die zijn gevestigd in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: www.dunkinbrands.com.



De donuts van Dunkin’ zijn verkrijgbaar voor €2,25 per stuk, 6 stuks zijn €11,50 en 12 €21,75.



*Bekijk de actievoorwaarden op www.dunkindonuts.nl



Over New York Pizza



New York Pizza is opgericht door Richard Abram en de broers Max en Philippe Vorst, die in 1993 ‘the original slice’ vanuit New York naar Nederland haalden met een eerste vestiging aan het Spui in Amsterdam. In 1996 begon het bedrijf met de bezorging van pizza’s. Momenteel telt New York Pizza 208 vestigingen in Nederland, waarvan 90% bezorgdiensten levert. De pizzaketen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, en was in 2012 de eerste restaurantketen in Nederland die eten bezorgde per e-bike. Vanaf 2020 wil New York Pizza alle plastic verpakkingen voor de consument vervangen door 100% duurzame varianten.



Beelmateriaal: https://we.tl/t-zm190MjyIX