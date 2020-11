'Klinkerkoorts zorgt voor droogte in Nederland'

Dit is een expertquote van Daan Bleichrodt van IVN, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: ‘Niet het klimaat, maar wij zelf veroorzaken droogte’



De waterhuishouding in Nederland is uit balans en droogte wordt een steeds hardnekkiger probleem, schrijft het Financieel Dagblad. Dat klopt helemaal: Waterschappen, boeren en natuurorganisaties moeten hier echt mee aan de slag. Maar ook de gewone Nederlander kan hier iets aan doen, door van grijs groen te maken.



Nu stromen er jaarlijks miljarden liters schoon hemelwater nodeloos de riolen in. De oorzaak: klinkerkoorts. In Nederland hebben we de openbare ruimte en onze tuinen vakkundig dicht getegeld, waardoor we in de winter last hebben van overstromingen en in de zomer van droogte. Het water kan gewoonweg de grond niet in en het grondwater wordt niet aangevuld.



Daarom pleit IVN Natuureducatie ervoor om zoveel mogelijk tegels uit de tuin te halen en inheemse bomen en struiken te planten, want de bodem van een groene tuin werkt als een spons en houdt veel water vast. Een ander voordeel is dat het regenwater ons grondwater op peil houdt; als dit niet aangevuld wordt in de winter, komt de droogte in de zomer extra hard aan.



Als particulier kun je daarnaast nog veel meer doen. Koppel je regenwater af van het riool, koop een regenton of maak een regenwatervijver. Dan kan je dit water bij droogte gebruiken om de tuin te sproeien. Ook is water in de tuin geweldig; dit trekt zoveel leven aan: waterdiertjes, kikkers, vogels en talloze kleurrijke insecten. Geweldig voor de biodiversiteit.



Daan Bleichrodt is projectleider bij IVN Natuureducatie.