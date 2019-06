National Geographic Colors of the World in Museon

Vanaf 29 juni tot en met 1 december 2019 is in het Museon in Den Haag de fototentoonstelling National Geographic Colors of the World te zien. In deze expositie worden spectaculaire foto’s getoond van topfotografen als Steve McCurry, Brian Skerry, Robert Harding en George Mobley.



Uitnodiging voor de pers

Vrijdag 28 juni tussen 16.00 – 17.00 uur vindt het openingsprogramma plaats. Speciale gasten zijn Arno Kantelberg, hoofdredacteur National Geographic Magazine Nederland-Belgie en Doeke Stavenga, hoogleraar Faculty of Science and Engeneering aan de Universiteit Groningen.



De pers is hierbij van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via lvdharst@museon.nl



foto 1: Mont Saint Michel, Frankrijk door George Mobley



foto 2: Flower Holi Festival, India door Robert Harding



Een wereld van kleuren omringt ons elke minuut van de dag en toch staan we hier zelden bij stil. In deze tentoonstelling wordt aandacht besteed aan perceptie, betekenis en symboliek van kleuren in onze wereld. Kleur kan ons kalmeren, kleur kan ons energie geven, kleur kan ons verbazen en iedereen heeft een favoriete kleur! En wat is de betekenis van kleur bij dieren? Deze inspirerende fototentoonstelling laat de bezoeker op een verrassende manier naar onze planeet kijken. De opstelling bestaat uit ruim 50 speciale 100 x 100 cm presentatiepanelen, met LED-technologie.



National Geographic Colors of the World is te zien tot en met 1 december 2019.



Samenwerking

National Geographic Colors of the World is onderdeel van de NatGeo Focus Gallery, de permanente fototentoonstelling van het Museon. De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen het Museon en National Geographic.



Museon

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. De centrale tentoonstelling One Planet maakt een verbinding naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en samenleving aan te pakken.