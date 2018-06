HomeMade introduceert Radler Kwarktaart

Vanaf juni zal een nieuw, zomers product het bakmixenschap verrijken; de Radler Kwarktaart. Een verrassend verfrissende bakmix waarmee je een heerlijke kwarktaart maakt met jouw favoriete Radler biertje.



Trend Radler bier



Het “fietsbier” werd al ruim 100 jaar geleden ontwikkelt in Duitsland, speciaal voor fietsers. Maar het frisse biertje met weinig tot geen alcohol heeft pas de afgelopen jaren een enorme boost gekregen. Zo steeg de penetratie van Radler in 2017 tot 58% (bron: NATIONAAL BIERONDERZOEK 2017).



Verfrissende verrassing



Radler en kwarktaart zijn beide heerlijk verfrissend met warm zomer weer, dus HomeMade vroeg zich af: kan dat niet samen? De frisse smaak en het kleine bittertje van radler blijkt verrassend goed te combineren met een zoete citroenkwarktaart. Het bedrijf komt daarom met dè verfrissende verassing van deze zomer: de Radler Kwarktaart. Het is een categorie overschrijdend product dat een zoete bakmix combineert met bier. HomeMade is de eerste die dit op de markt brengt en daagt hiermee consumenten uit verrassende en nieuwe combinaties te proberen. HomeMade zal hiermee een nieuwe kopersgroep naar het bakmixenschap te trekken en ook andersom; een nieuwe kopersgroep aan het radler-schap toe te voegen.



De consument betrokken



Bakken met bier is niet nieuw, zo zijn er zijn al langere tijd bakmixen voor bierbrood op de markt. Er waren alleen nog geen zoete bakmixen met bier. Zonde, vindt HomeMade. De groeiende populariteit van Radler bracht HomeMade op het idee om daar de keuken mee in de gaan. Er zijn verschillende opties voorbij gekomen, maar uiteindelijk was de Radler Kwarktaart de ultieme favoriet binnen én buiten het bedrijf. Ook de consument heeft HomeMade betrokken in het ontwikkelingsproces: de reacties waren verrast, lovend en vooral ontzettend nieuwsgierig. “Waar kan ik het kopen” was tijdens de ontwikkeling al een veel gehoorde vraag van consumenten. Een hoge impuls factor, dus.



Beschikbaarheid



De Radler kwarktaart is vanaf juni de hele zomer te koop bij o.a. Albert Heijn. De verkoopadviesprijs bedraagt €2,59.