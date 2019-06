Recordaantal lopers Nacht van de Vluchteling



Steeds meer Nederlanders melden zich momenteel aan om de Nacht van de Vluchteling te lopen, die plaatsvindt in het weekend van 15 op 16 juni. Een kleine twee weken voor de Nacht heeft zich al een recordaantal ingeschreven.



Voor het eerst in de afgelopen 10 jaar dat dit unieke landelijke evenement gehouden wordt, hebben zich nu al meer dan 5200 mensen geregistreerd voor een van de 40, 20 of 10 kilometer looptochten. ‘Duizenden mensen lopen zelf in het holst van de nacht om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen, en geven daarmee een signaal af dat het lot van vluchtelingen hen niet onverschillig laat’, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling.



Stichting Vluchteling heeft vorig jaar 850,000 vluchtelingen noodhulp gegeven, in 25 landen. ‘De noden zijn groot’, zegt Ceelen, ‘mede dankzij onze lopers in de Nacht, en hun bijna 30,000 sponsors kunnen we opnieuw vele duizenden mensen van levensreddende hulp voorzien’.



De 40 kilometer Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar gelopen vanuit Rotterdam naar Den Haag, van Amsterdam naar Haarlem, van Utrecht naar Amersfoort en van Nijmegen naar Arnhem. In Rotterdam en Amsterdam is ook een 10 en 20 kilometer route.



Aanmelden gaat online via nachtvandevluchteling.nl, en registreren is nog steeds mogelijk.