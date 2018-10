Alnylam Pharmaceuticals groeit en opent nieuw kantoor in Amsterdam

Komst toonaangevend RNAi biotechbedrijf bevestigt ontwikkeling life sciences hub in Nederland



Alnylam Pharmaceuticals (‘Alnylam’, NASDAQ: ALNY), het toonaangevende biotechbedrijf uit de Verenigde Staten, dat zich richt op RNAi-therapie, een zeer vernieuwende categorie geneesmiddelen, opende vandaag een nieuw kantoor in Amsterdam. Deze beslissing komt voort uit het vertrouwen in de combinatie van talent, infrastructuur, het R&D-ecosysteem en het zeer hoge niveau van de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Nederland. Daarnaast speelt de open en innovatieve cultuur in Nederland een belangrijke rol.



Nederland neemt een steeds belangrijkere positie in ten aanzien van Alnylam’s activiteiten in Europa. Dit zorg voor grote investeringen in operationele en financiële activiteiten en in de supply chain, inclusief samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven. Ook blijft Nederland de basis voor de uitvoering van verschillende ‘Fase 3’ klinische testen met betrekking tot de door Alnylam ontwikkelde medicijnen.



De opening van het nieuwe kantoor werd gevierd met een evenement, dat samen met verschillende partners is georganiseerd: amsterdam inbusiness, Health~Holland en het Invest in Holland Network. Phillip A. Sharp (Nobelprijswinnaar en Institute Professor aan het ‘Koch Institute for Integrative Cancer Research’ van het MIT) gaf de keynote speech. Daarnaast waren er bijdrages van Wouter Bos (CEO van Invest NL), Hans Schikan (Pharm.D en waarnemend boegbeeld van de Topsector Life Sciences & Health) en Jaap Groothoff (hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam).



Nederland is een van de meest compacte en innovatieve life sciences ecosystemen van de wereld, met meer dan 2900 bedrijven in de life sciences sector en de gezondheidszorg (verantwoordelijk voor 34.000 banen) binnen een straal van 200 kilometer. Naast de grote hoeveelheid aan bedrijven en banen, is Nederland ook wereldleider op het gebied van octrooiaanvragen voor medische technologieën. Verder wordt het innovatieve vermogen van Nederland gedreven door gezondheids- en onderzoeksinstituten van wereldklasse, zoals de twaalf universiteiten, 85 ziekenhuizen (waarvan zeven universitair medisch centra) en meer dan 200 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheden. Ook op het gebied van digitale zorg is Nederland een absolute wereldleider, zo is het de nummer 1 op het gebied van het toepassen van eHealth-oplossingen in ziekenhuizen en klinieken.



Barry Greene, President, Alnylam Pharmaceuticals: “Wij zijn zeer enthousiast over onze groeiende aanwezigheid in Nederland, met onze wetenschappelijke, operationele en commerciële activiteiten. We zien Nederland als onze toekomstige hub voor Europese activiteiten. Dit is te danken aan het innovatieve ecosysteem voor biotechnologie en het aantrekkelijke vestigingsklimaat, waardoor bedrijven met baanbrekende innovaties zich in Nederland ontwikkelen. Wij zijn onze partners amsterdam inbusiness, Health~Holland, Invest in Holland en natuurlijk de gemeente Amsterdam, erg dankbaar voor hun steun en het enthousiasme waarmee wij hier zijn ontvangen.”



Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Invest NL: “De keuze van Alnylam Pharmaceuticals om hun nieuwe kantoor in Amsterdam te vestigen is heel logisch. Wij delen de focus op onderzoek van de hoogste kwaliteit: de Nederlandse universiteiten zijn van zeer hoog niveau – ze behoren tot de beste 2% van de wereld. Amsterdam, waar de VU en de UvA zijn gevestigd, heeft de grootste studentenpopulatie van Nederland. Tijdens mijn vorige functie als voorzitter van het VU Medisch Centrum, nu Amsterdam AMC, hadden wij grote waardering voor de samenwerking tussen Alnylam en onze professoren. Ik verwacht dat onze gezamenlijke focus op de wetenschap en uitzonderlijk onderzoek zal bijdragen aan het succes van Alnylam in Nederland.’’



Udo Kock, locoburgemeester van Amsterdam: "De aanwezigheid van Alnylam in Amsterdam onderstreept de kracht en aantrekkelijkheid van de Amsterdamse life sciences en gezondheidssector. Samen met ons hoogstaande wetenschappelijke onderwijs en onderzoek, uitgevoerd in de academische ziekenhuizen, gespecialiseerde onderzoeksinstituten en natuurlijk met de aanstaande verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), werken we allemaal samen om de gezondheid van mensen te verbeteren. Met onze partnersteden in Nederland verwelkomen we bedrijven die innovatie in de life sciences en gezondheidssector stimuleren en die willen bijdragen aan dit belangrijke doel.”



Hans Schikan, Pharm.D, waarnemend boegbeeld van de Topsector Life Sciences & Health: "Nederland is nu al een toonaangevende life sciences hub, die de potentie heeft om bij de top van de wereld te horen. Goed onderzoek, sterk ondernemerschap, een regering die meedenkt en betrokken burgers die graag samenwerken vormen de basis voor succes. We heten Alnylam dan ook van harte welkom in Nederland.”



Alnylam Pharmaceuticals



Alnylam Pharmaceuticals is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van RNA-interferentie (RNAi) naar een vernieuwende categorie medicijnen, met het potentieel om het leven te verbeteren van mensen die lijden aan zeldzame genetische, cardiometabole en hepatische infectieziekten. Gebaseerd op Nobelprijs-winnende wetenschap, vormt RNAi-therapie een krachtige, klinisch gevalideerde aanpak voor de behandeling van een breed scala aan ernstige ziekten.



Health~Holland



De Life Sciences & Health sector is één van de negen ‘Topsectoren’ in Nederland. De Topsectoren zijn aangewezen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en dragen bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen door het bieden van innovatieve oplossingen. Health~Holland is het communicatiekanaal van de Topsector Life Sciences & Health.



Invest in Holland Network



Het Invest in Holland Network is een gezamenlijk initiatief van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), regionale economische ontwikkelingsteams en verschillende grote steden. Het netwerk biedt gratis ondersteunende diensten aan zowel nieuwe als bestaande buitenlandse investeerders die activiteiten ondernemen in Nederland



Amsterdam inbusiness



amsterdam inbusiness is het officiële bureau voor buitenlandse investeringen in de Metropoolregio Amsterdam. Het bureau ondersteunt buitenlandse bedrijven die zich vestigen in Amsterdam en daarbuiten.