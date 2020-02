PERSBERICHT: Make-A-Wish Nederland, Support Casper en Libéma profcycli

PERSBERICHT: https://bit.ly/31Hlpna Make-A-Wish Nederland, Support Casper en Libéma profcycling lanceren The Dutch 750 Toertocht van 750 kilometer door Gelderland voor het goede doel Hilversum, dinsdag 11 februari 2020 – Make-A-Wish Nederland, Support Casper en Libéma profcycling lanceren ‘The Dutch 750’: een nieuw wielerevent door het prachtige Gelderse landschap. Op 26, 27 en 28 juni fietsen wielrenteams door Gelderland om fondsen te werven voor Make-A-Wish Nederland en Support Casper. Daarnaast is het ook mogelijk om een deel van het eigen sponsorbedrag te doneren aan een goed doel naar keuze. Voor een minimale donatie van 500 euro kunnen deelnemers een, twee of drie dagen mee fietsen. 750 kilometer, samen voor een ander ‘Samen voor een ander’ is het motto waar het bij The Dutch 750 om draait. Met honderden sportievelingen worden er drie dagen lang elke dag twee etappes van 125 km gefietst door de Gelderse streken. Studio Sport presentator Sjoerd van Ramshorst, ambassadeur van Make-A-Wish Nederland, heeft zich als eerste sportieveling verbonden aan The Dutch 750. “Als groot sportliefhebber juich ik dit nieuwe charity wielerevent natuurlijk toe. Hopelijk springen mensen in juni massaal op de fiets om met elkaar een fantastisch bedrag bijeen te brengen voor deze mooie goede doelen.” The Dutch 750 kan ook rekenen op de steun van voormalig profwielrenners Steven Rooks en Rob Harmeling. Zie hier het promofilmpje van The Dutch 750: Na inspanning komt ontspanning… Tijdens het sportieve weekend is er de mogelijkheid om in een van de vele fijne vakantieparken van hoofdsponsor Droomparken op De Veluwe te overnachten. De toertocht start en finished iedere dag bij Droompark De Zanding in Otterlo. De eerste dag gaat de toer dwars over de Veluwe naar Veenendaal. De tweede dag gaat de route door Nationaal Park de Hoge Veluwe richting de schilderachtige plaatsjes Hoenderloo, Loenen en Eerbeek. De laatste dag gaat de toertocht via het Veluwemeer naar Apeldoorn, door Nunspeet en Deventer. De uitgebreide routes zijn te vinden op de website. The Dutch 750 wordt op zaterdag 28 juni afgesloten met een slotfeest onder leiding van radio dj Lars Boele. De organisatie van de The Dutch 750 wordt verzorgd door Libéma Profcycling. Zij weten als organisator van grote wielerevenementen als geen ander waar een afwisselende route, met de nodige aantal stops en ravitaillering aan moet voldoen. De inschrijving is gestart Deelnemers kunnen zich via www.thedutch750.nl individueel of als team (max. 10 personen) inschrijven voor de eerste editie van The Dutch 750. Er is de keuze om één, twee of drie dagen mee te fietsen. EINDE PERSBERICHT

Over Libéma Profcycling



Libema Profcycling is in vele takken van de wielersport actief. Als organisator van grote wielerevenementen en -projecten op weg, baan en veld zoals bijvoorbeeld de Giro d’Italia, Tour de France, WK's, EK's, Wereldbeker en nationale kampioenschappen. Eénvan de belangrijke projecten van Libéma Profcycling is de Neutrale Service, waar Shimano de hoofdsponsor van is www.libemaprofcycling.nl







Over Make-A-Wish Nederland



Make-A-Wish Nederland vervult al 30 jaar de allerliefste wens van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte,. Het verwezenlijken van een wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen meteen ernstige ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. www.makeawishnederland.org







Over Support Casper



Sinds 2015 is Support Casper -de campagne van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker- in het leven geroepen om mensen bewust te maken van deze ernstige vorm van kanker én om geld in te zamelen voor initiatieven die op baanbrekende manier proberenalvleesklierkanker te behandelen. Alvleesklierkanker is de tweede meest dodelijke vorm van kanker in Nederland, met dagelijks 8 sterfgevallen. Oncologisch chirurg Prof. dr. Casper van Eijck, specialist alvleesklierkanker in het Erasmus MC, ontwikkelt samenmet een team van virologen, moleculair biologen, immunologen en neurochirurgen nieuwe behandelmethoden die ervoor zorgen dat alvleesklierkanker patiënten in de toekomst langer in leven kunnen blijven. www.supportcasper.nl







Over Droomparken



Droomparken ontwikkelt al bijna twintig jaar recreatieparken op aantrekkelijke plekken in Nederland. De veertien locaties zijn gelegen in prachtige gebieden - een voorwaarde voor een Droompark - op de Veluwe en aan het Veluwemeer, maar ook in Noord-Holland,Limburg en aan de Zeeuwse kust. Naast een hoog serviceniveau op het park zelf, zijn ze het ideale uitgangspunt voor wie van de natuur wil genieten en/of van een stukje cultuur en historie wil proeven in de nabije omgeving. Droomparken geeft ruimte om te ontdekken. www.droomparken.nl