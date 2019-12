Bestuurder Amstelring kondigt vertrek aan

Ivo van der Klei, bestuurder van Amstelring, heeft zijn aankomend vertrek aangekondigd. Per 1 maart 2020 legt hij zijn functie neer.



Zes jaar geleden trad Ivo van der Klei aan als bestuurder van Amstelring. Hij is verantwoordelijk voor onder andere twaalf zorglocaties, ICT, financiën en vastgoed. Van der Klei heeft een grote rol gespeeld in de transitie van Amstelring naar integraal en zelforganiserend werken.



Voorzitter Anky Atzema van de Raad van Toezicht van Amstelring: ‘We vinden het jammer dat Ivo Amstelring gaat verlaten en wij zijn erkentelijk voor wat hij heeft bereikt. Wij wensen hem alle succes in zijn nieuwe functie. We zullen samen met bestuurder Inge Borghuis zoeken naar een passende opvolger.’



Van der Klei wordt lid van de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep.



Amstelring



Zorgorganisatie Amstelring biedt intramurale ouderenzorg in 22 zorglocaties in en om Amsterdam. Daarnaast verleent Amstelring extramurale zorg voor ouderen via Wijkzorg. Bij Amstelring werken 3.500 medewerkers.