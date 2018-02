Hertog Jan lanceert met Michelin chefkok Luc Kusters bier bij eten

Vandaag 11.00 uur, Het Ketelhuis Amsterdam – 80% van de bierdrinkers ziet bier vooral als geschikte drank voor na het eten, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Novio Research. Een goed advies in de horeca (44%), van de brouwer (26%) of in de bierwinkel (20%) zou volgens de bierdrinker uitkomst bieden om ook bier bij het eten te drinken. Hertog Jan brengt daarom in samenwerking met Michelin chefkok Luc Kusters* van Bolenius in Amsterdam een vatgerijpte bierserie op de markt geïnfuseerd met VOC-specerijen, Jeneverbes en Vanille.



BBQ, Chinees, Pizza en Bitterballen



Bier past volgens de bierdrinker vooral bij de BBQ (65%), Chinees (58%), Pizza (44%) en bitterballen (51%) maar ziet het minder zitten in combinatie met vis (15%) of stoofpot (18%). Tijdens een culinair hoogstaand diner ziet zelfs maar 12% bier zitten om erbij te drinken. Sterrenchef Luc Kusters, Restaurant Bolenius: “De veelzijdigheid aan smaken in bier geeft fantastisch veel mogelijkheden. Ik kook al jaren met bier en maak bier&food combinaties die voor een smaaksensatie zorgen. De consument ervaart in de horeca nog veel te weinig de mooie bier&food combinaties. Reden voor mij als liefhebber van bier om daarom in samenwerking met Hertog Jan een vatgerijpte bierserie te ontwikkelen die perfect past bij aperitief, voor-, hoofd- en nagerechten.”



Hertog Jan Grand Prestige Vatgerijpt



De Hertog Jan Vatgerijpt-serie telt vier varianten; Bourbon, Bourbon Jeneverbes, Bourbon Vanille en Bourbon VOC-kruiden. Samen met Meesterkok Luc Kusters* heeft Hertog Jan een aantal vaten tijdens het rijpingsproces geïnfuseerd met specerijen. Jeneverbes is een interessante toevoeging door het frisse en vrij zure karakter wat deze bes met zich meebrengt. Door het hout van de Bourbon-vaten heeft het bier al vanilletonen aangenomen, maar met verse vanille wordt deze smaak versterkt. De infusie van een melange van historische VOC-specerijen; nootmuskaat, gember, kruidnagel, zwarte peper, steranijs, kardemom en kaneel geeft een complex bier met een bijzondere twist en maakt deze Grand Prestige Vatgerijpt tot een echt Hollands cultuurproduct.



Gerard van den Broek, Meesterbrouwer bij Hertog Jan: “Naast een kwalitatief goed vat om het bier op te laten rijpen, ontdekten wij ook dat het infuseren van het bier met specerijen tot waanzinnige smaakexplosies kan leiden. De meerdere smaaklagen in het bier maken het echt bijzonder. Het is een bier om voor te gaan zitten en samen met anderen van te genieten.“