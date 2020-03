Aantal ondernemers, dat geldnood meldt, explodeert

Sociaal vangnet voor zelfstandigen stagneert door recente wetswijziging



Woudenberg, 13 maart 2020 – In de afgelopen dagen is het aantal ondernemers, dat aangeeft in geldnood te zitten of op korte termijn te komen, acht keer zo hoog ten opzichte van de vorige weken. Dat blijkt uit de explosieve stijging van het aantal ondernemers op het platform van 155-Help-een-Bedrijf (https://www.155.nl/) een volledige geldnoodscan invulde. Ruim 60% van die ondernemers geeft aan onder bijstandsniveau te komen en daarmee horen zij mogelijk tot de doelgroep van het sociaal vangnet voor ondernemers, de Bbz-regeling. De ondernemers worden na hun melding direct in contact gebracht met het juiste gemeentelijke loket.



In de afgelopen maanden vulden ruim 60 ondernemers per dag de geldnoodscan in. Op 12 maart steeg dat naar 232 meldingen en op 13 maart wordt dat minimaal 500 geldnoodmeldingen. De sterke stijging staat duidelijk in verband met de economische effecten van het coronavirus.





“We zien veel meldingen langskomen, die gerelateerd zijn aan het afzeggen van afspraken met klanten”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “Er is hier geen kwestie van sentiment, zoals op de beurs, maar van echte financiële nood”.



Voor ondernemers, die in zwaar weer terechtkomen en hun inkomen onder bijstandsniveau zien dalen, is er in Nederland een sociaal vangnet, de zg. Bbz-regeling, die door gemeenten worden uitgevoerd. Daarmee kunnen ondernemers een overbruggingskrediet of tijdelijke uitkering via de gemeente ontvangen onder de voorwaarde dat de onderneming in de kern wel levensvatbaar is. In dat kader moet er een deskundig levensvatbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.



“In januari 2020 is er een wetswijziging rond het Bbz uitgevoerd. Daarvoor mochten gemeenten het onderzoek declareren bij het Rijk, maar na 1 januari is dat gestopt in ruil voor een vaste aanvullende bijdrage aan het gemeentefonds. Voor vrijwel alle gemeenten betekende dat een forse bezuiniging in levensvatbaarheidsonderzoek”, vervolgt Dieperink, “en dat nekt zich nu de nood in het MKB zo snel en zo hard stijgt. Ik adviseer Staatssecretaris van Ark dan ook om, in ieder geval totdat deze crisis voorbij is, de onderzoeksmiddelen te verruimen”.



Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) onderzoekt jaarlijks duizenden ondernemingen met problemen en biedt oplossingen om duurzame financiële zelfstandigheid te borgen. Het IMK is initiatiefnemer van Stichting 155-Help-een-Bedrijf, het nationale hulploket voor ondernemers.



Het IMK beschikt in heel Nederland over regionale teams met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap, publieke en private microfinanciering en conflicthantering. Meer dan 50.000 ondernemers in Nederland lieten zich met succes begeleiden door het IMK. Meer informatie: https://www.imk.nl/ en https://www.155.nl/