Inschrijving MKB Export Award 2018 van start

Mkb-ondernemers met internationale ambities kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de MKB Export Award 2018. De MKB Export Award - dit jaar toe aan zijn zesde editie - wil ondernemers ondersteunen die de potentie hebben om succesvol de grens over te gaan of hun bestaande internationale activiteiten uit te breiden. De Award is een initiatief van MKB-Nederland, TNT en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met Language Institute Regina Coeli.



De MKB Export Award geeft ondernemers met internationale ambities een stevige steun in de rug. De winnaar krijgt een exportcheque (tegoed voor transportkosten) t.w.v. 15.000 euro van TNT, een jaar lidmaatschap van MKB-Nederland, een zakenpartnerscan van RVO.nl en een driedaagse persoonlijke taaltraining in een taal naar keuze bij Language Institute Regina Coeli.



De winnaar van vorig jaar, On the Rocks van Anne Pleun van Eijsden, heeft de prijs gebruikt om nieuwe Europese markten aan te boren. “In Duitsland zien we veel vraag naar onze notitieboeken gemaakt van steenafval, in Frankrijk merken we veel enthousiasme voor duurzame alternatieven en in Zuid-Europa zijn veel andere B Corp bedrijven gevestigd.” B Corporation is een internationaal duurzaamheidskeurmerk. Bedrijven die het weten te bemachtigen behoren tot ‘the champions league for future proof companies’. Ook On The Rocks is een B Corp bedrijf.



Inschrijven



Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de MKB Export Award 2018 op www.mkbexportaward.nl. Hier kunnen zij aangeven welke (nieuwe) markt(en) zij willen betreden en met welk product. Ook moeten zij hun internationale ambities motiveren. Inschrijven kan tot 18 januari 2019, 12.00 uur.



Op grond van het profiel, de internationale plannen en de motivatie van de deelnemers selecteert een deskundige jury in februari 2019 de winnaar. Die wordt half maart bekendgemaakt tijdens een evenement voor ondernemers die willen starten met internationaal ondernemen. Inschrijven voor het evenement kan ook via de website www.mkbexportaward.nl.