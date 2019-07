Mijn Verkoopmakelaar start uitrol in Rotterdam

Een makelaar kiezen wordt voor Rotterdammers stukken makkelijker



Binnenkort is het mogelijk om vanaf de bank een makelaar te kiezen voor de verkoop van een woning, zonder dat alle makelaars eerst thuis over de vloer hoeven te komen. Vanaf 1 augustus 2019 wordt de start-up van oprichters Ron Kesting, Michel Bardelmeijer, Antoine Steenkamer en de Rotterdamse ondernemer Stefan Lazarov officieel in Rotterdam uitgerold.



Mijn Verkoopmakelaar helpt woningeigenaren met de verkoop van hun huis: woningeigenaren kunnen online foto’s van hun woning plaatsen en kiezen van welke makelaars zij graag een reactie ontvangen. De makelaars nemen vervolgens de info door en stellen een reactie op met hoe zij de woning zouden verkopen, welke kosten zij daarvoor rekenen en hoeveel zij denken dat de woning kan opleveren. Zo kunnen woningeigenaren goed geïnformeerd en vanaf de bank een keuze maken voor de meest geschikte makelaar.



Het idee ontstond toen de ouders van Antoine hun huis wilde verkopen. “Het is tegenwoordig heel normaal om op websites als Funda een nieuw huis te vinden, maar het kiezen van een geschikte makelaar is nog steeds een tijdrovend, offline proces. Mijn ouders moesten meerdere ochtenden vrij nemen om alle makelaars thuis te ontvangen, voordat ze een keuze konden maken,” aldus Antoine, “wij dachten: dat moet makkelijker kunnen.”



In een paar maanden tijd sinds de oprichting begin 2019 hebben 230 makelaarskantoren in Nederland zich al aangesloten bij Mijn Verkoopmakelaar: een aantal dat snel stijgt. “Vooral in Rotterdam kozen in de afgelopen maanden al veel woningeigenaren voor een makelaar via de website; vandaar dat Rotterdam de eerste grote stad is waar we echt officieel van start gaan” aldus Lazarov. Aan ambitie geen gebrek: bij goede resultaten gaat Mijn Verkoopmakelaar ook officieel van start in Den Haag, Utrecht en Amsterdam.



De uitrol van de website komt op een goed moment. Vorige week maakte de NVM bekend dat er in het tweede kwartaal eindelijk meer eigenaren hun woning te koop hebben gezet en de prijsstijging lijkt af te vlakken. Ger Jaarsma, scheidend voorzitter van NVM noemde het zelfs “Een goed moment om te verkopen”.