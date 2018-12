Filmpremière “NU OVERAL TE ZIEN!” maandag 10 december 15:00 uur in EYE

AMSTERDAM 6 december 2018 – Het web zit vol verleidingen van gratis “V-Bucks” tot pikante selfies en “dick pics” in ruil voor huiswerk of een cadeautje. Een foto of filmpje is zo gemaakt en verstuurd. Soms met grote gevolgen. Qpido, centrum voor seksuele weerbaarheid, gaf opdracht voor een indringende korte film. De film is tot stand gekomen met steun van de Gemeente Amsterdam. “NU OVERAL TE ZIEN!” gaat aanstaande maandag in première.



Nachtmerrie van kinderen, jongeren en ouders.

Qpido, centrum voor seksuele weerbaarheid, bezoekt al ruim vijf jaar meer dan 80 scholen in Amsterdam en omgeving. In de klas praten Qpido-medewerkers over gezond seksueel gedrag en seksueel risicogedrag met scholieren en docenten. Helaas wordt de kwetsbaarheid van jongeren vaak pas duidelijk nadat ze slachtoffer zijn geworden van (online) seksueel geweld. Qpido wil daarom met “NU OVERAL TE ZIEN”, kinderen, jongeren, professionals, docenten en ouders bewuster maken van de risico’s van sexting en grooming. Na vertoning wordt de film besproken door een panel van zedenpolitie, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en online influencers.



Kinderen en jongeren zijn altijd online, dus daarom moet Qpido dat ook zijn.

Kinderen en jongeren moeten leren wat gezond seksueel gedrag is. Helaas is voorlichting alleen niet altijd voldoende. Volwassenen ontbreekt het vaak aan kennis en expertise om de jongeren te bereiken op de online plekken waar zij het liefst zijn. Om deze reden is Qpido gestart met een online redactie en een online platform. Jongeren, ouders en professionals kunnen hier informatie krijgen en vragen stellen.



Jongeren weten elkaar wél te bereiken.

Tegelijkertijd heeft Qpido een jongerenredactie opgezet van zes redacteuren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij discussiëren mee en maken zelf content voor het platform. Qpido gebruikt de expertise van jongeren om haar doel te bereiken, namelijk dat kinderen en jongeren seksueel weerbaar zijn, geen seksueel risicogedrag vertonen en geen dader of (opnieuw) slachtoffer worden van (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik.



Via sociale media zoals Facebook, Instagram en YouTube deelt Qpido nu haar praktijkkennis, luistert naar de doelgroep en communiceert op een toegankelijke manier.



Petra Hoeve: “We willen een platform waar jongeren zich in herkennen en onderdeel van willen zijn. Het platform spreekt dezelfde taal als de doelgroep waardoor informatie beter blijft hangen. Jongeren weten bovendien zelf het best hoe en via welke sociale media zij hun verhalen en ervaringen moeten verspreiden. De resulaten van de eerste online publicaties beloven veel goeds!”



Qpido - Ouders - Professionals.

Met dit initiatief zal Qpido nog sneller haar kennis en inzicht vergroten. Mede hierdoor is Qpido ook voor ouders en professionals een goede gesprekspartner die aansluiting heeft bij jongeren.



Programma

14:30 uur – inloop

15:00 uur – filmpremière

15:35 uur – paneldiscussie en daarna gesprek met jongerenredactie

16:00 uur - afsluiting



Over Qpido:

Qpido, centrum voor seksuele weerbaarheid van Spirit, heeft als missie dat alle kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien op het gebied van liefde, relaties, grenzen en seksualiteit. Wij bieden laagdrempelige individuele hulpverlening en geven lessen, trainingen en consulten op gebied van bovengenoemde thema’s. Onze doelgroepen zijn kinderen en jongeren, hun ouders, opvoeders, leerkrachten en andere professionals. Het belangrijkste doel is dat kinderen en jongeren seksueel weerbaar zijn, geen seksueel risicogedrag vertonen en geen dader of slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.



https://www.qpido.nl/



Over Spirit, jeugd & opvoedhulp:

Spirit jeugd & opvoedhulp, is de moederorganisatie waar Qpido onder valt. Kinderen, jongeren én hun ouders zijn welkom bij Spirit, ongeacht hun situatie of achtergrond. Met hart en ziel zetten wij ons ervoor in dat zij veilig en liefdevol opgroeien, meetellen, kansen krijgen, meedoen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn er, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. We denken in kansen en we handelen vanuit de mogelijkheden die we samen met het gezin zien.



https://www.spirit.nl/



Over Line Up Media:

Line Up Media vertelt verhalen, dat kan zijn door middel van video, websites, evenementen of een online strategie. De verhalen die we maken worden online en via broadcasting verspreid. LineUp Media is de producent van “NU OVERAL TE ZIEN!”. Thomàsz Lin is de regisseur.



https://lineupmedia.nl/

