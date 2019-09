Protocol ‘Saneren asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1’

Kenniscentrum Glas en OnderhoudNL Trainingen starten training voor bedrijven



Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Daartoe is het door woningcorporatie-organisatie Aedes opgestelde protocol door de bevoegde commissie SCi-547 goedgekeurd. Door Aedes opgedragen onderzoek heeft uitgewezen dat bij het saneren van asbesthoudende beglazingskit de grenswaarde niet wordt overschreden. Daardoor is de indeling in SMA-rt gewijzigd in ‘risicoklasse 1’. Bij de totstandkoming van dit protocol zijn zowel OnderhoudNL als de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland nauw betrokken geweest.



Persoonscertificaat 3 jaar geldig



Dit protocol beschrijft stap voor stap de werkmethode die van toepassing is op bedrijven, die in opdracht van woningcorporaties renovatie of schadeherstel uitvoeren, asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1 moeten saneren. Na de zomer organiseren het Kenniscentrum Glas en OnderhoudNL Trainingen een serie trainingen in het land om de lidbedrijven op de hoogte te stellen en uitleg te geven over het protocol. Deelnemers ontvangen een persoonscertificaat dat 3 jaar geldig is. De trainingen vinden plaats op diverse locaties in het land. Inschrijven kan bij zowel het Kenniscentrum Glas als bij OnderhoudNL Trainingen. De kosten bedragen € 325,- per deelnemer, excl btw.



Asbest



Asbest is toegepast in (butyleen) beglazingskitten en stopverf die tot juli 1993 werden geproduceerd. Vanaf juli 1993 mag asbest niet meer in Nederland worden toegepast en gefabriceerd.