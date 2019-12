Kjeld Nuis slaat Nederlandse herdenkingsmunt Jaap Eden Vijfje

Kjeld Nuis slaat officiële Nederlandse herdenkingsmunt: het Jaap Eden Vijfje



Zojuist heeft Kjeld Nuis, wereldkampioen schaatsen, op het middenterrein van ijsstadion Thialf de ceremoniële Eerste Slag van het Jaap Eden Vijfje verricht met een historische slingerpers. Jaap Eden, geboren op 19 oktober 1873 in Groningen, groeide eind 19e eeuw uit tot één van Nederlands’ grootste sportlegendes. Hoewel dat meer dan 100 jaar geleden is, worden zijn uitzonderlijke prestaties nog steeds breed erkend. Hij was namelijk wereldkampioen schaatsen én wielrennen! De Koninklijke Nederlandse Munt slaat daarom een officiële herdenkingsmunt in opdracht van het ministerie van Financiën: het Jaap Eden Vijfje.



Jaap Eden: wereldkampioen schaatsen én wielrennen

Ruim honderd jaar na zijn overwinningen wordt Jaap Eden nog altijd geëerd vanwege zijn grote prestaties als schaatser én wielrenner. In 1893 werd Jaap Eden in Amsterdam de allereerste wereldkampioen schaatsen. Hij was toen slechts negentien jaar oud. Daarnaast bleek Eden een getalenteerd wielrenner. Steeds vaker verruilde hij zijn schaatsen voor zijn fiets. In 1894 won Eden voor het eerst goud op de 10 kilometer tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Antwerpen. Deze unieke prestatie wordt door de Koninklijke Nederlandse Munt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, het Jaap Eden Vijfje, en een speciale Wielrenpenning. Voor de campagne werd samengewerkt met de KNSB en KNWU, bekijk hier de video met wereldkampioen schaatsen Kjeld Nuis en wereldkampioen baanwielrennen Jeffrey Hoogland:



Ceremoniële Eerste Slag



Vandaag op 29 december heeft Kjeld Nuis ceremonieel het eerste Jaap Eden Vijfje geslagen in Thialf, tijdens de KPN NK Afstanden. Nuis verrichtte de eerste muntslag met een historische slingerpers, een pers van meer dan 2.500 kilogram, die op het middenterrein in het ijsstadion werd geplaatst. Het Jaap Eden Vijfje is te bestellen via www.knm.nl/jaapeden en wordt geslagen in een oplage van 60.000 stuks. De herdenkingsmunt is in Nederland een wettig betaalmiddel ter waarde van vijf euro. Voor verzamelaars verschijnen er ook bijzondere verzamelkwaliteiten, geslagen in Zilver en in Goud. Vanaf vandaag is het Jaap Eden Vijfje ook verkrijgbaar via vestigingen van het Goudwisselkantoor.

Muntontwerp



Kunstenares Wineke Gartz heeft de Jaap Eden herdenkingsmunt ontworpen. In dit ontwerp staat de schaatscarrière van Eden centraal. Op de keerzijde is Jaap Eden te zien als winnaar die zijn eigen weg gaat, door weer en wind, gedreven door de wil om de beste te zijn. Wineke Gartz geeft door middel van diepliggende krassen op de munt weer hoe de schaatser een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten in de Nederlandse sportgeschiedenis. Op de voorzijde van de munt zien we deze krassen in spiegelbeeld terug achter het portret van Koning Willem-Alexander.

Speciale Wielrenpenning



Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat Jaap Eden wereldkampioen wielrennen werd. Naast het Jaap Eden Vijfje wordt daarom ook een Wielrenpenning uitgebracht. De penning is verkrijgbaar in twee uitgiften: 5.000 stuks in coincard (een kaart op creditcardformaat waarin de penning is verpakt) en slechts 500 stuks in de Jaap Eden Zilveren Herdenkingsset. In deze set komen de topprestaties van Jaap Eden op de schaats- en wielrenbaan samen met het Zilveren Jaap Eden Vijfje en de Zilveren Jaap Eden Wielrenpenning, verpakt in een schaatsbaanstandaard.

Over de Koninklijke Nederlandse Munt



In opdracht van het ministerie van Financiën, slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Nederlandse euro herdenkingsmunten. Een herdenkingsmunt is een zeer speciale uitgifte, die alleen verschijnt als er iets bijzonders te vieren valt. De Koninklijke Nederlandse Munt is de enige producent van de Nederlandse euromunten. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waarde producten, geworteld in meer dan 450 jaar traditie. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. Sinds 1567 is het bedrijf gevestigd in Utrecht. Houd www.knm.nl in de gaten voor actuele informatie.