DIT pakt door: MT-versterking met Chris Dijkstra en Dennes van der Vlist

DIT pakt door: MT-versterking met Chris Dijkstra als Regiodirecteur Noordoost en benoeming Dennes van der Vlist als CEO



DIT blijft investeren ondanks de moeilijke marktomstandigheden van dit jaar. DIT is samen met haar zusteronderneming Larex marktleider op gebied van uitzenden en detacheren in de bouw en techniek. Twee MT-benoemingen begin september laten zien dat het vizier bij DIT op de toekomst gericht is: Chris Dijkstra is aangesteld als Regiodirecteur Noordoost en Dennes van der Vlist is benoemd als CEO. Laatstgenoemde was al CFO en CEO ad interim sinds begin van dit jaar; hij vervult de rol van CEO vanaf september dus permanent en blijft daarbij ook financieel eindverantwoordelijk. Begin van dit jaar was het MT al versterkt met de aanstelling van Hans Tönjann als Directeur Larex.



Met de aanstelling van Chris haalt DIT tientallen jaren aan sector ervaring in huis; iemand die als geen ander snapt wat de uitdagingen zijn van de klanten van DIT. Chris is trots dat hij bij DIT aan de slag is gegaan: “Ik heb ervaring in de eredivisie van onze branche, maar de stap naar DIT geeft mij de mogelijkheid om in de Champions League te spelen. Ik heb ongelooflijk veel zin om de groeiambities van DIT en Larex te helpen realiseren de komende jaren.”



Volgens Dennes heeft DIT veel vertrouwen in de toekomst: “We voorzien dat er de komende jaren enorm veel moet worden gebouwd in Nederland. De huidige corona-crisis zorgt alleen maar voor een verdere bouwachterstand. Die achterstand móét een keer worden ingehaald. En daar is goed en betrouwbaar technisch vakpersoneel voor nodig, iets waar wij al bijna 30 jaar in gespecialiseerd zijn. De uitdaging van de toenemende schaarste aan vakmannen bieden wij het hoofd door onder andere zelf vakmannen op te leiden èn met Larex (onderdeel van de DIT-groep) dat gespecialiseerd is in hoogwaardig vakpersoneel uit EU landen waaronder Polen en Roemenië. We zullen met de hele bouwsector samen door de corona-dip moeten, maar we hebben alle vertrouwen dat de toekomst voor bouwend Nederland er op de middellange termijn rooskleurig uitziet. Wij willen daar met DIT een grote rol in gaan spelen”.



Het MT van DIT ziet er nu als volgt uit:



Chris Dijkstra - Regiodirecteur Noordoost (c.dijkstra@ditholding.nl / 06 - 82 56 40 09)



Dennes van der Vlist - CEO (d.vd.vlist@ditholding.nl)



Hans Tönjann - Directeur Larex (h.tonjann@larex.nl / 06 - 55 12 85 98)



Jolanda van Rijsewijk - Manager HRM (j.v.rijsewijk@ditholding.nl)



René van Beek - Commercieel Directeur en Regiodirecteur Zuidoost (r.v.beek@ditholding.nl / 06 - 54 29 18 18)



Renée Zweekhorst - Regiodirecteur West (r.zweekhorst@ditholding.nl / 06 - 12 55 80 63)